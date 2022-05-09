آخر الاخبار

مقتل طفل بانفجار لغم أرضي في البيضاء بريطانيا تعلن عن عقوبات تجارية جديدة ضد روسيا مليشيا الحوثي تفرج عن صحفية بعد 41 يوم من اعتقالها بصنعاء الأجرة الجوية .. طائرات كهربائية ذاتية القيادة لنقل الركاب خلال 10 أعوام مسؤول إيراني يكشف عن آخر مستجدات العلاقات والمفاوضات مع السعودية إجراءات مؤلمة تنتظر اقتصاد مصر بعد قرار "الفيدرالي الأمريكي خبير تحكيمي يصدم الأتلتيكو بخصوص ركلة الجزاء أمام الريال عالم أسترالي يؤكد أنه حل تفاصيل لغز مثلث برمودا الحكومة اليمنية: أثبت الحوثيون من خلال الانتقائية في التعامل مع محاور الهدنة أن أولويتهم هي تحصيل الأموال وإثراء قادتهم خلال لقائه الجالية اليمنية باسطنبول.. ”طُريق“ يدعو إلى توحيد الصف والوقوف خلف القيادة السياسية الجديدة لكبح جماح الانقلابيين

مسؤول إيراني يكشف عن آخر مستجدات العلاقات والمفاوضات مع السعودية

الإثنين 09 مايو 2022 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات
عدد القراءات 325

 

 

كشفت الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، عن آخر مستجدات العلاقات والمفاوضات مع المملكة العربية السعودية.

وفي مؤتمره الصحفي الأسبوعي، قال المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زادة: "لا يوجد هناك تطور جديد في العلاقات والمفاوضات مع السعودية"، لافتا إلى أن "هناك اتفاقات نأمل أن يتم تنفيذها".

وأضاف سعيد خطيب زادة: "من الملفات المطروحة مع السعودية هي الملفات الإقليمية ولاسيما الملف اليمني"، موضحا أنه "بالرغم من وجود ملفات خلافية بين الجانبين، طرحنا هذه الملفات

إقراء أيضاً
بريطانيا تعلن عن عقوبات تجارية جديدة ضد روسيا
عاجل الديوان الملكي: السعودي يكشف الوضع الصحي للملك سلمان بعد إدخاله مستشفى المل
الديوان الملكي السعودي يعلن دخول الملك سلمان المستشفى
موقع عبري يكشف كيف ومتى قتلت إسرائيل كبار قادة المقاومة
أوّل تعليق من السيسي على هجوم سيناء ومقتل 11 فرداً من الجيش المصري
ماذا يريد بوتين من تصعيد الصراع بأوكرانيا؟.. "سي.آي.إيه" تجيب
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2022 مأرب برس