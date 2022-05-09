مقتل طفل بانفجار لغم أرضي في البيضاء بريطانيا تعلن عن عقوبات تجارية جديدة ضد روسيا مليشيا الحوثي تفرج عن صحفية بعد 41 يوم من اعتقالها بصنعاء الأجرة الجوية .. طائرات كهربائية ذاتية القيادة لنقل الركاب خلال 10 أعوام مسؤول إيراني يكشف عن آخر مستجدات العلاقات والمفاوضات مع السعودية إجراءات مؤلمة تنتظر اقتصاد مصر بعد قرار "الفيدرالي الأمريكي خبير تحكيمي يصدم الأتلتيكو بخصوص ركلة الجزاء أمام الريال عالم أسترالي يؤكد أنه حل تفاصيل لغز مثلث برمودا الحكومة اليمنية: أثبت الحوثيون من خلال الانتقائية في التعامل مع محاور الهدنة أن أولويتهم هي تحصيل الأموال وإثراء قادتهم خلال لقائه الجالية اليمنية باسطنبول.. ”طُريق“ يدعو إلى توحيد الصف والوقوف خلف القيادة السياسية الجديدة لكبح جماح الانقلابيين
كشفت الخارجية الإيرانية، اليوم الاثنين، عن آخر مستجدات العلاقات والمفاوضات مع المملكة العربية السعودية.
وفي مؤتمره الصحفي الأسبوعي، قال المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زادة: "لا يوجد هناك تطور جديد في العلاقات والمفاوضات مع السعودية"، لافتا إلى أن "هناك اتفاقات نأمل أن يتم تنفيذها".
وأضاف سعيد خطيب زادة: "من الملفات المطروحة مع السعودية هي الملفات الإقليمية ولاسيما الملف اليمني"، موضحا أنه "بالرغم من وجود ملفات خلافية بين الجانبين، طرحنا هذه الملفات