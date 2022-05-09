خبير تحكيمي يصدم الأتلتيكو بخصوص ركلة الجزاء أمام الريال

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شهد ديربي العاصمة الإسبانية لقطة جدلية، خلال المباراة التي فاز فيها أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد بهدف دون رد.
وحصل صاحب الملعب -أتلتيكو- على ركلة جزاء في الدقيقة 37، بعد عرقلة "ماثيو كونيا" داخل منطقة الجزاء، وبعد الرجوع لتقنية الفيديو، تم تأكيد ركلة الجزاء لصالح اللاعب البرازيلي.
وأظهرت الإعادات دهس مُدافع الريال "جيسوس فاييخو" لقدم مهاجم الآتليتي، مما أتاح لكاراسكو فرصة تسجيل هدف المباراة الوحيد.
ولم يوافق الخبير التحكيمي لصحيفة "ماركا" الإسبانية "بيريز بورول"، مع رأي حكم المواجهة، وقال في رأيه: "ليست ركلة جزاء، والدهس لا يكفي للانتقال إلى حكم الفيديو المساعد".
ثم أضاف: "الالتحام كان طفيفا جدا، بالكاد لمس قدمه، وهذا لا يكفي لإسقاط أي لاعب، لذلك لاعب الآتليتي هو من تعمد السقوط، ولم يكن لديه أي فرصة للوصول إلى الكرة