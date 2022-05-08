خلال لقائه الجالية اليمنية باسطنبول.. ”طُريق“ يدعو إلى توحيد الصف والوقوف خلف القيادة السياسية الجديدة لكبح جماح الانقلابيين

الأحد 08 مايو 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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دعا السفير اليمني لدى تركيا، محمد صالح طريق، الأحد، جميع اليمنيين إلى توحيد الصف والوقوف خلف القيادة السياسية الجديدة لكبح جماح الانقلابيين ومن يقف ورائهم وإعادتهم إلى حاضنة الشعب اليمني وعروبته واستعادة الدولة ومؤسساتها ومقوماته.

وأكد طريق خلال لقائه ابناء جالية بلاده في اسطنبول أن تشكيل المجلس الرئاسي الجديد من كل المكونات اليمنية، وبدعم إقليمي أخوي صادق، يدل على استمرار نضال الشعب اليمني واستشعاره لخطر الانقلاب ومشروعه السلالي الدَّخِيل الذي أصبح خطراً حقيقياً يهدد هويتنا وثقافتنا الإسلامية والعربية وبعدنا الحضاري ونسيجنا الاجتماعي.

وقال إن "اليمن يستوعب الجميع بمختلف فئاته وانتماءاته وفقاً للثوابت الوطنية والدستورية".

وأضاف "من الواجب علينا جميعاً الحفاظ على الهوية اليمنية العربية الأصيلة والنظام الجمهوري والوحدة الوطنية وفق المرجعيات والثوابت الوطنية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي اتفق عليه اليمنيون أجمع".

وأشار طريق إلى أن هدف السفارة الرئيسي هو خدمة أبناء الجمهورية اليمنية المتواجدين في جمهورية تركيا الشقيقة، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بما يحقق ويحفظ المصالح المشتركة على كافة المستويات السياسية والأمنية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية وغيرها من مجالات التعاون.

وأشار السفير إلى تأكيد الرئاسة التركية على دعم اليمن، ودعم المجلس الرئاسي حتى عودة الأمن والاستقرار والسلام وخروج اليمن من محنته إلى بر الأمان، مؤكداً حرص السفارة على الحفاظ على العلاقة الوطيدة والتاريخية بين البلدين والعمل على تعزيزها مع الجهات ذات العلاقة بما يحقق المصلحة المشتركة ويحفظ الجميل للمواقف التركية الصادقة تجاه اليمن واليمنيين.

وخلال اللقاء استمع السفير إلى مشاكل وتطلعات أبناء الجالية من السفارة والجانب التركي، مؤكدا حرصه على التواصل مع الجميع وتذليل الصعوبات وتقديم الخدمات لجميع أبناء اليمن في تركيا.

كما دعا طريق الطلاب في المدارس والجامعات إلى الاجتهاد والمثابرة والتحصيل العلمي، منوها أن اليمن بانتظارهم ليشاركوا في بناء وتنمية الوطن في مختلف المجالات، كونهم رأس مال الوطن ومستقبله المنشود.

وتعهد السفير بتحسين جودة الخدمات القنصلية لأبناء الجالية وتسهيل معاملاتهم وتذليل الصعوبات أمامهم، مبشرا بقرب إنشاء مركز إصدار آلي للجوازات في السفارة.