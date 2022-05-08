خلال لقائه الجالية اليمنية باسطنبول.. ”طُريق“ يدعو إلى توحيد الصف والوقوف خلف القيادة السياسية الجديدة لكبح جماح الانقلابيين ”علي محسن الأحمر“ يُسلم العهد التي كانت بحوزته لوزارة الدفاع الحوثيون يلجاؤن لحرب الإشاعات للنيل من المجلس الرئاسي ورموز الشرعية عاجل الديوان الملكي: السعودي يكشف الوضع الصحي للملك سلمان بعد إدخاله مستشفى الملك فيصل المدينة الخليجية التي تعد الأولى عالمياً في جذب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر فرنسا تمنح الروائي اليمني علي المقري وسام الميدالية الذهبية أنباء عن قرارات رئاسية مفاجئة تطيح بعدد من المسئولين وبحاح يقول ان العليمي طلب منه العودة مولات فخمة وعقارات في زمن الحرب والفقر.. تقرير يجيب عن سؤال : من أين لهم هذا؟ بدء سريان قرار «سعودة» 4 مهن في عموم مناطق المملكة وتحديد أدنى حد للأجور.. تعرف عليها الديوان الملكي السعودي يعلن دخول الملك سلمان المستشفى
سلم نائب الرئيس السابق، الفريق علي محسن الأحمر، الأحد، العهد التي كانت بحوزته من سيارات واطقم ومعدات مدنية لوزارة الدفاع، بحضور رئيس هيئة الأركان الفريق الركن صغير بن عزيز.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، "أن رئيس هيئة الأركان تسلم عهدة الأحمر الذي أقيل من منصبه مطلع أبريل الماضي، ضمن إعلان رئاسي شكل على ضوئه مجلس القيادة الرئاسي".
وقال "بن عزيز" إن هذه الخطوة التي حرص النائب السابق على تجسيدها تحتّم على كل القادة والمسؤولين الاحتذاء بها في الحرص على المال العام، مشيرا إلى أن المال العام ليس ملك أحد.
ووجه هيئات ودوائر وزارة الدفاع المختصة بحصر واستلام العهد، ليتم التصرف بها بما يخدم المؤسسة العسكرية.