”علي محسن الأحمر“ يُسلم العهد التي كانت بحوزته لوزارة الدفاع

الأحد 08 مايو 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الاخبار

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سلم نائب الرئيس السابق، الفريق علي محسن الأحمر، الأحد، العهد التي كانت بحوزته من سيارات واطقم ومعدات مدنية لوزارة الدفاع، بحضور رئيس هيئة الأركان الفريق الركن صغير بن عزيز.



وذكرت وكالة سبأ الحكومية، "أن رئيس هيئة الأركان تسلم عهدة الأحمر الذي أقيل من منصبه مطلع أبريل الماضي، ضمن إعلان رئاسي شكل على ضوئه مجلس القيادة الرئاسي".



وقال "بن عزيز" إن هذه الخطوة التي حرص النائب السابق على تجسيدها تحتّم على كل القادة والمسؤولين الاحتذاء بها في الحرص على المال العام، مشيرا إلى أن المال العام ليس ملك أحد.



ووجه هيئات ودوائر وزارة الدفاع المختصة بحصر واستلام العهد، ليتم التصرف بها بما يخدم المؤسسة العسكرية.