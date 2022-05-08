عاجل الديوان الملكي: السعودي يكشف الوضع الصحي للملك سلمان بعد إدخاله مستشفى الملك فيصل

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أعلن الديوان الملكي السعودي إجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ظهر اليوم الأحد في مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة منظار للقولون،.
وقد كانت النتيجة سليمة ولله الحمد. وأوضح بيان من الديوان الملكي نشرته وكالة الانباء السعودية(واس) ان الفريق الطبي قرر بقاء خادم الحرمين الشريفين في المستشفى لبعض الوقت للراحة.