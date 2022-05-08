المدينة الخليجية التي تعد الأولى عالمياً في جذب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر

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تصدرت دبي المركز الأول عالمياً في جذب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر.
وحلت ثانياً في جذب مقرات الشركات في العام 2021. وبلغ عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشـر المعلنـة في إمارة دبـي 618 مشروعاً.
وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، إن الإنجاز الجديد تحقق بقيادة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله،.
مؤكدا سموه الاستمرار في ترسيخ مكانة دبي العالمية وتعزيز شراكاتها مع مجتمع الاستثمار العالمي من خلال اقتصاد مرن ومتنوع ومستقبلي.