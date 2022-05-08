فرنسا تمنح الروائي اليمني علي المقري وسام الميدالية الذهبية

الأحد 08 مايو 2022 الساعة 04 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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منحت وزارة الثقافة الفرنسية، السبت 7 مايو/ أيار 2022، الكاتب والروائي اليمني المقيم في فرنسا، علي المقري، الميدالية الذهبية في الفنون والآداب.

وقال على المقري: "يسعدني أن أخبركم بقرار جمهورية فرنسا منحي وسام الفنون والآداب بدرجة فارس (الدرجة الأولى)، حسب رسالة تلقيتها اليوم من وزيرة الثقافة الفرنسية السيدة روزلين باشلو".

وأشار المقري إلى أنه سيُسلَّم له "الوسام (الميدالية الذهبية) قريباً في احتفال خاص"،.

مضيفا: "هذه تحيّة تقدير أعتز بها كثيراً". يذكر أن الوسام رفيع المستوى قد توج به عدد من أبرز الأدباء والفنانين العرب، مثل نجيب محفوظ والفنانة فيروز، كما توج به كل من أنطونيو تابوكي وأليف شافاق وباولو كويلو وجاكي شان وجورج كلوني.