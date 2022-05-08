فرنسا تمنح الروائي اليمني علي المقري وسام الميدالية الذهبية أنباء عن قرارات رئاسية مفاجئة تطيح بعدد من المسئولين والعليمي يدعو بحاح للعودة مولات فخمة وعقارات في زمن الحرب والفقر.. تقرير يجيب عن سؤال : من أين لهم هذا؟ بدء سريان قرار «سعودة» 4 مهن في عموم مناطق المملكة وتحديد أدنى حد للأجور.. تعرف عليها الديوان الملكي السعودي يعلن دخول الملك سلمان المستشفى وداعا للخداع بعد اليوم.. 7 علامات في الجسم تفضح من يكذب الروبل الروسي يدمر الدولار كعملة احتياطية عالمية موقع عبري يكشف كيف ومتى قتلت إسرائيل كبار قادة المقاومة رئيسا مجلسي النواب والشورى يشاركان في تشييع جثمان نجل رئيس مجلس الوزراء الأسبق«باسندوة» أوّل تعليق من السيسي على هجوم سيناء ومقتل 11 فرداً من الجيش المصري
منحت وزارة الثقافة الفرنسية، السبت 7 مايو/ أيار 2022، الكاتب والروائي اليمني المقيم في فرنسا، علي المقري، الميدالية الذهبية في الفنون والآداب.
وقال على المقري: "يسعدني أن أخبركم بقرار جمهورية فرنسا منحي وسام الفنون والآداب بدرجة فارس (الدرجة الأولى)، حسب رسالة تلقيتها اليوم من وزيرة الثقافة الفرنسية السيدة روزلين باشلو".
وأشار المقري إلى أنه سيُسلَّم له "الوسام (الميدالية الذهبية) قريباً في احتفال خاص"،.
مضيفا: "هذه تحيّة تقدير أعتز بها كثيراً". يذكر أن الوسام رفيع المستوى قد توج به عدد من أبرز الأدباء والفنانين العرب، مثل نجيب محفوظ والفنانة فيروز، كما توج به كل من أنطونيو تابوكي وأليف شافاق وباولو كويلو وجاكي شان وجورج كلوني.