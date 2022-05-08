أنباء عن قرارات رئاسية مفاجئة تطيح بعدد من المسئولين والعليمي يدعو بحاح للعودة

الأحد 08 مايو 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-خاص

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نشرت الصفحة الرسمية لرئيس الوزراء الأسبق خالد بحاح خبرا حول تلقي بحاح اتصالا هاتفيا من رئيس مجلس القيادة ، الدكتور رشاد العليمي،مساء امس الاول(الجمعة) هنأه فيه بعيد الفطر المبارك.

الخبر المنشور على صفحة بحاح يوم السبت، لم تنشره وكالة سبأ الرسمية، حتى لحظة كتابة ونشر هذا الخبر (الثالثة عصر الأحد)، بحسب ما رصده محرر مأرب برس.

ووفق ما نشره المكتب الاعلامي لبحاح فقد دعا الرئيس العليمي، خالد بحاح للعودة والمساهمة في العمل الوطني لما فيه مصلحة البلد.

وجرى خلال الاتصال التشاور في الشأن العام لمختلف القضايا والأحداث التي تمر بها البلد.

وعبر بحاح عن تقديره للرئيس العليمي،متمنيا له ولنواب المجلس الرئاسي،السداد في مهامهم الوطنية الكبيرة.

في غضون ذلك تداولت بعض الحسابات على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية، اخبارا -غير مؤكدة- عن قرب صدور قرارات رئاسية جديدة ومفاجئة.

القرارات بحسب ما تم تداوله، تشمل تغيير حكومية وتعيينات في مناصب سياسية وعسكرية بينها تغيير محافظين.

وتوقع البعض الإطاحة بعدد من المسئولين في الحكومة الشرعية من مناصبهم.