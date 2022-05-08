الديوان الملكي السعودي يعلن دخول الملك سلمان المستشفى

الأحد 08 مايو 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

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دخل الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مساء أمس السبت، مستشفى الملك فيصل، لإجراء بعض الفحوصات الطبية.

وأصدر الديوان الملكي اليوم الأحد، بياناً أوضح فيه دخول خادم الحرمين الشريفين مساء أمس مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة لإجراء بعض الفحوصات الطبية.