رئيسا مجلسي النواب والشورى يشاركان في تشييع جثمان نجل رئيس مجلس الوزراء الأسبق«باسندوة»

السبت 07 مايو 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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شارك رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان سعيد البركاني، ورئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر اليوم السبت في تشييع جثمان المغفور له بإذن الله "وضاح" نجل الأستاذ محمد سالم باسندوة الشخصية الوطنية، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إلى مثواه الأخير بمقابر الجمعية الشرعية في مدينة السادس من أكتوبر بجمهورية مصر بحضور جمع غفير من المشيعين.

وعبر رئيسا مجلسي النواب والشورى عن خالص العزاء والمواساة للأستاذ محمد باسندوة وأسرته بهذا المصاب الأليم.. سائلاين الله أن يتغمد الفقيد "وضاح" بواسع رحمته وعظيم غفرانه، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم والده وإخوانه وذويه الصبر والسلوان.