وزير الصحة يتفقد أحوال نزلاء مستشفى الأمراض النفسية والعصبية بعدن

السبت 07 مايو 2022 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-عدن

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تفقد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح بالعاصمة المؤقتة عدن اليوم أحوال المرضى نزلاء مستشفى الامراض النفسيه والعصبية بمديرية الشيخ عثمان واطلع على وضعهم الصحي.

وزار الوزير بحيبح عددا من عنابر الرقود بالمستشفى وتلمس الاحتياجات الملحة للمرضى نزلاء المستشفى وتعرف على نوعية الخدمات الطبية المقدمة لهم وحجم الصعوبات والمشكلات التي تعترض سير العمل بالمستشفى.

والتقى الدكتور بحيبح ومعه مدير عام مكتب الصحة والسكان بعدن د.علي عبدالله صالح قيادة المستشفى باداراته المختلفة واستمع منهم إلى جملة الهموم والمصاعب التي تواجهم وظروف العمل الصعبة التي تحول دون تقديم الخدمات الصحية للنزلاء على الوجه المطلوب والتي لخصوها في قضايا الموازنة التشغيلية والافتقار للكادر الطبي والتمريضي والتغذية الخاصة بالمرضى، بالإضافة إلى انعدام الأدوية والنظافة والكهرباء.

وأثنى وزير الصحة على جهود المشتغلين بالمستشفى في ظل شحة الموارد الغنية والبشرية، مشيراً إلى وجود انفراجة وشيكة سيشهدها المستشفى بعد إقرار زيادة الموازنة التشغيلية حكوميا على أن تنعكس هذه الزيادة على مخرجات الخدمة المقدمة للمرضى.

وطالب وزير الصحة بسرعة إعداد قائمة الاحتياجات الطارئة من المشاريع والإستفادة من الدعم المقدم من الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي في إطار دعمها لمجلس القيادة الرئاسي والذي يعطي عدن الأولوية فيها.

وشدد بحيبح على سرعة الرفع العاجل باحتياجات المستشفى الملحة في جانب الأدوية والمختبر والأشعة والأجهزة التشخيصية الأخرى للعمل على إيجاد الحلول الخاصة بها.

من جانبه أثنى مدير عام مكتب الصحة بمحافظة عدن على الجهود التي يبذلها وزير الصحة في وضع الحلول المستدامة لمنظومة العمل الصحي والسير به نحو التعافي، داعيا إلى وضع مخرجات خدمية ذات جودة عالية تتواكب مع ما سيطرئ من تحسن في الموازنة التشغيلية.