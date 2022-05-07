طارق صالح يتحدث حول تشكيل المجلس الرئاسي والمرحلة الجديدة القادمة

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أعتبر العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أن تشكيل المجلس أتى بعد أن وصلت جميع القوى الوطنية المخلصة إلى حقيقة أن استعادة الدولة وتحقيق السلام العادل والشامل والمستدام سلما أو حربا لن يتأتى مالم تتم لملمة الصفوف وتصحيح مؤسسات الشرعية وتشكيل قيادة قوية توحد جهود أحرار اليمن في معركة واحدة ضد عدو واحد هو مليشيا الحوثي التابعة لإيران.
واكد العميد طارق صالح في كلمة مقتضبة القاها عقب صلاة الجمعة بمديرية المخا، على حتمية انتصار اليمن وشعبه واستعادة الدولة.
ولفت كذلك إلى أهمية المرحلة الجديدة في النضال الوطني، وهو ما قال ان المقاومة الوطنية التي يقودها،ظلت تنشده لتصحيح مسار المعركة الوطنية التي يخوضها الشعب اليمني لاستعادة دولته ومواجهة المشروع الإيراني وإعادة الوطن لحاضنته.