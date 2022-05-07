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الرئاسي اليمني يعزي رئيس الحكومة الأسبق محمد سالم باسندوة

السبت 07 مايو 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-وكالات
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بعث رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، مساء الجمعة، برقية عزاء ومواساة الى رئيس مجلس الوزراء الأسبق، محمد سالم باسندوة بوفاة نجله وضاح، باسمه وباسم كافة أعضاء المجلس القيادة الرئاسي.

وأعرب العليمي في برقيته عن خالص العزاء والمواساة بهذا المصاب الأليم.. مبتهلاً للمولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وتلقى باسندوة- آخر رئيس وزراء في اليمن قبل انقلاب الحوثي عام 2014- تلقى برقيات تعازي مماثلة من مسئولين وشخصيات اجتماعية معروفة.

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