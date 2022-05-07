بعد أكثر من عامين على التوقف.. الخطوط السعودية تستأنف أول رحلاتها إلى تركيا

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أعلنت الخطوط الجوية السعودية، أمس الجمعة، عن استئناف رحلاتها إلى ولاية اسطنبول التركية، بعد أكثر من عامين على توقفها.
ونقلت وكالة الأنباء التركية "DHA"، أن أول رحلة مجدولة منذ عامين ستنطلق اليوم السبت، من الرياض ومدينة جدة إلى مطار اسطنبول. كما ستجرى الرحلات من جدة والمدينة المنورة إلى اسطنبول بشكل متبادل على مدار أيام الأسبوع.
وستترتب رحلات الرياض في 3 أيام في الأسبوع، في أيام الثلاثاء والخميس والسبت.
ومن المقرر أن تسير شركة الطيران السعودية أيضا رحلات جوية من المدينة المنورة إلى اسطنبول، في 11 من الشهر الحالي.
ولفتت وكالة الأنباء التركية إلى أنه سيتم تشغيل الرحلات على طائرات عريضة البدن مثل إيرباص A330.
وكانت الخطوط الجوية السعودية، علقت جميع الرحلات الدولية، في مارس من عام 2020، بعد انتشار فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، لتعود وتستأنفها تدريجيا