تعرّف على أسعار صرف الدولار والريال السعودي أمام الريال اليمني اليوم السبت في عدن وصنعاء

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الأسعار بمناطق الحكومة الشرعية بعدن.
الدولار شراء 1010 إلى 1015 ريال
الدولار بيع 1025 إلى 1030 ريال
السعودي شراء 265 إلى 270 ريال.
السعودي بيع 272 إلى 275 ريال.
الأسعار في صنعاء.
الدولار شراء 555 إلى 557 ريال.
الدولار بيع 560 إلى 563 ريال.
السعودي شراء 148 إلى 148,2 ريال.
السعودي بيع 148,5 إلى 148,7 ريال.
الأسعار غير ثابتة وتتغير كل لحظة