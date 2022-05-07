استشهاد قيادات أمنية بارزة بالحزام الأمني بالضالع بعد اشتباكات مع تنظيم القاعدة

السبت 07 مايو 2022 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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قتل قائدان بارزان في قوات " الحزام الأمني" في اشتباكات مع مجموعة مسلحة في محافظة الضالع، جنوب اليمن، في وقت متأخر من مساء الجمعة.

وأفاد مصادر مطلعة بأن اشتباكات اندلعت بين قوات "الحزام" التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، و7 مسلحين داخل معسكر للأولى في منطقة حكولة، شمال محافظة الضالع، معقل عيدروس الزبيدي، المعين عضوا في المجلس الرئاسي اليمني.

وقالت المصادر وقد فضل عدم ذكر اسمه إن المسلحين الذين اشتبكوا مع قوات الحزام الأمني تم اعتقالهم، ونقلهم إلى معسكر حكولة، حيث مقر هذه القوات الرئيسية بالضالع، وسط تضارب الأنباء عن هوية هؤلاء المسلحين.

ففي الوقت الذي تشير فيه أنباء إلى أن المسلحين السبعة الذين اعتقلوا من قبل قوات الحزام، ينتمون لتنظيم القاعدة، تفيد روايات أخرى بأن المسلحين من أبناء مديرية الشعيب، تم نقلهم إلى معسكر الحزام في منطقة حكولة، للاستجواب.

وبحسب المصدر فإنه بعد وصول العناصر المسلحين إلى مدخل معسكر الحزام، رفضوا تسليم أسلحتهم بعد إجراء قيادات بالمعسكر مفاوضات معهم لأجل ذلك.

وأشار إلى أن الأمر تطور إلى مشادات بين المجموعة المسلحة وقوات الحزام، اندلعت على إثرها اشتباكات بين الطرفين، مسفرة عن مقتل نائب قائد قوات الحزام، وليد الضامي، وقائد وحدة مكافحة الإرهاب، محمد الشوبجي، وعدد من الجنود، بالإضافة إلى العناصر المسلحين.

فيما ذكرت مواقع محلية موالية للحزام الأمني أن معسكرها تعرض لهجوم مسلح، في محاولة لإخراج عناصر مطلوبين محتجزين داخله والواقع شمال مركز محافظة الضالع