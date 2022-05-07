جنرال أمريكي يكشف الطريقة الوحيدة التي يمكن طرد روسيا من أوكرانيا

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كشف الجنرال الأمريكي المتقاعد مايك ريباس، عن سبل وقف الغزو الروسي لأوكرانيا، مستشهدا بتدمير قوات من الجيش العراقي التي اقتحمت الكويت عام 1990.
وقال ريباس، القائد السابق لقيادة العمليات الخاصة الأمريكية في أوروبا، إن على المجتمع الدولي زيادة دعمه لأوكرانيا بشكل كبير إذا كانت الدولة المحاصرة تريد طرد الروس.
ودعا الولايات المتحدة وحلفاءها إلى "بناء قوة استراتيجية أوكرانية من خمسة ألوية يصل قوامها إلى 40 ألف جندي قادرة على شن عمليات هجومية لإجبار الروس على الخروج من بلادهم".
ولفت في حديث لـ"سي أن أن"، إلى أن الأسلحة الغربية لها ميزة وتتفوق على الأسلحة الروسية مستشهدا بالحرب العراقية في الكويت، وأن الجيش الأمريكي تمكن من القضاء على جزء كبير من قوات الجيش العراقي المسلح بأسلحة روسية،
وقال: "نحن نعلم أن الأسلحة الغربية لها ميزة نوعية كبيرة على المعدات الروسية، لذلك فإن الأعداد ونسب القوة تكون غير مجدية عندما تكون المعدات العسكرية الغربية في مواجهة المعدات روسية الصنع