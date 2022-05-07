تركيا تعلن نجاح منظومة الدفاع غوك دنيز في اختبارات الإطلاق

السبت 07 مايو 2022 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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نجح نظام الدفاع الجوي التركي قريب المدى "غوك دنيز" في اختبارات الإطلاق من السفن الحربية، وأصاب الأهداف فائقة السرعة بدقة عالية.

وتطوّر شركة "أسيلسان" التركية نظام "غوك دنيز" في إطار مشروع أطلقته رئاسة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية بهدف تلبية احتياجات القوات البحرية من أنظمة الدفاع الجوي قريب المدى لحماية المنصات البحرية من التهديدات. وأعلن رئيس الصناعات الدفاعية إسماعيل دمير عبر حسابه على تويتر، نجاح منظومة "غوك دنيز" في اختبارات الإطلاق.

وقال دمير: "هدية العيد من الصناعات الدفاعية. نجح نظام الدفاع الجوي المحلي غوك دنيز المطوَّر من أجل الأسطول التركي في آخر اختبار إطلاق من فوق سفينة حربية وأصاب الأهداف عالية السرعة بدقة كبيرة".

وأوضح أن "غوك دنيز" سيكون جاهزاً "لدخول الخدمة على متن الفرقاطة إسطنبول، بنهاية العام الجاري (2022)".

تَعقُّب أوتوماتيكي للأهداف يُعرف هذا النوع من أنظمة الدفاع الجوي عالمياً بـClose-In Weapon System - CIWS - أي "نظام أسلحة القتال القريب"، ويُستخدم لحماية السفن الحربية والمنصات البحرية من الصواريخ المضادة للسفن والطائرات المسيرة والمروحيات والطائرات الحربية.

و"غوك دنيز" مزوَّد بماسورة إطلاق عيار 35 ملم، ورادار للتعقب ومستشعرات كهربائية بصرية، ويمكن للنظام بفضل الرادار والمستشعرات تحديد الهدف ومتابعته وتحديد أولوية التهديد ومن ثم الإقفال على الهدف ومتابعته والقضاء عليه أوتوماتيكياً.

ويستخدم النظام سلاحاً مزدوجاً عيار 35 ملم من إنتاج شركة الصناعات الميكانيكية والكيميائية التركية، ويمكنه إطلاق 1100 طلقة في الدقيقة، ويستخدم ذخيرة خاصة من إنتاج مشترك بين "أسيلسان" وشركة الصناعات الميكانيكية والكيميائية.

ويتميز نظام "غوك دنيز" بإمكانية التزود بأنواع مختلفة من الذخيرة في الوقت نفسه، واختيار المناسب منها لإطلاقه حسب نوع الهدف. مكونات محلية بالإضافة إلى الأهداف الجوية يمكن استخدام نظام "غوك دنيز" للدفاع ضد الأهداف البرية وفوق الماء أيضاً.

وأُنتجَت وطُوّرَت كل المكونات والأنظمة الفرعية في "غوك دنيز" مثل السلاح والذخيرة والرادارات والمستشعرات الكهربائية البصرية وأنظمة الحركة والتحكُّم، بإمكانات محلية تماماً.

وتمتلك بلدان قليلة القدرة على تطوير وإنتاج أنظمة دفاع جوي قريب المدى، لذلك يُظهِر عديد من الدول الصديقة والشقيقة اهتماما كبيراً بـ"غوك دنيز