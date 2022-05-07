لأول مرة.. مجلس الأمن الدولي يجمع على بيان حول أوكرانيا

السبت 07 مايو 2022 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أصدر مجلس الأمن الدولي بالإجماع بيانا حول الوضع في أوكرانيا، وذلك لأول مرة منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وعبر مجلس الأمن عن "قلقه إزاء سبل الحفاظ على السلم والأمن في أوكرانيا"، مؤكدا دعمه لجهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لتسوية الأزمة الأوكرانية.

ورحب غوتيريش بصدور أول بيان لمجلس الأمن الدولي حول أوكرانيا، وقال: "اليوم لأول مرة تحدث مجلس الأمن بصوت واحد تأييدا للسلام في أوكرانيا".

وأضاف أن "على العالم أن يتحد من أجل إسكات المدافع ودعم قيم ميثاق الأمم المتحدة... أرحب بهذا الدعم وسأواصل الجهود لإنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة والبحث عن سبل تحقيق السلام