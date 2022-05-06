أفراح «هستيرية» في مدريد... وحسرة في مانشستر سيتي هل يمكن أن تستخدم روسيا أسلحة نووية في حرب أوكرانيا..وكيف يمكن ان يرد الغرب؟ مجلس الشيوخ الأميركي يوجه ضربة موجعة لـ«طهران» بشأن الاتفاق النووي ومليشيات الحرس الثوري أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الجمعة بعدن معلومات استخباراتية: ثلاث دول ستتقاسم أراضي أوكرانيا بعد الحرب..روسيا بالشرق ودولتان مفاجئتان ! خمسة أسرار صحية تساعد على إطالة عمر الرجال والنساء السعودية توجه تحذيرا عاجلا لكل الراغبين بالحج من داخل المملكة قناة اليمن الفضائية تختفي من غالبية منازل اليمنيين ووزير الإعلام يكشف لمأرب برس عن تحركات عاجلة مع نايلسات لحل المشكلة التقنية تفاصيل لماذا امتنعت 40 دول عن التصويت لإدانة الهجوم الروسي على أوركرانيا لماذا رفض الحوثيون استقبال الأسرى الذين أعلنت السعودية الإفراج عنهم وماذا قال التحالف؟
ما بين أفراح هستيرية في العاصمة الإسبانية مدريد وحسرة وخيبة أمل في الجزء الأزرق من مدينة مانشستر الإنجليزية، حجز ريال مدريد بطاقة نهائي دوري أبطال أوروبا إثر انتصار دراماتيكي على سيتي 3 - 1 في الوقت الإضافي بإياب الدور نصف النهائي.
ودخل ريال مدريد إلى المواجهة خاسراً 3 - 4 ذهاباً قبل أن يتخلف مجدداً بهدف للجزائري رياض محرز في الدقيقة 73. مما وضع الفريق الإنجليزي في طريقه إلى النهائي الثاني توالياً، إلا أن البديل البرازيلي رودريغو سجل هدفين قاتلين في الدقيقتين (90 و90 1)، فارضاً شوطين إضافيين، حسم فيهما الملكي النتيجة لصالحه بركلة جزاء لقائده وهدافه الدولي الفرنسي كريم بنزيمة بالدقيقة 95.
وستتجدد المواجهة بين ريال مدريد وليفربول في نهائي دوري الأبطال في 28 مايو (أيار)، بعد 2018 عندما توج الفريق الإسباني بلقبه الثالث عشر في تاريخه بفوزه 3 - 1.
وبمجرد إطلاق صافرة النهاية تفجرت الاحتفالات في العاصمة مدريد كما كان المشهد في ملعب «سانتياغو برنابيو» هستيرياً ما بين أفراح مجنونة للاعبي الفريق الملكي وجمهوره، وانكسار ودموع في جانب سيتي وداعميه.
وقالت صحيفة «إس» الإسبانية في عنوانها الرئيسي إلى جانب صورة لاحتفالات الفريق: «ريال مدريد ينتمي إلى عالم آخر». وعن الإنجاز قالت صحيفة سبورت «هائل» بعد أن نجح الريال مرة ثانية في قلب تأخره ذهاباً بعد أن فعلها في مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي في دور 16.
ورحبت صحيفة ماركا بنجاح ريال مدريد قائلة: «إنها الليلة الأعظم في تاريخ ملعب برنابيو