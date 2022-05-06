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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الجمعة بعدن

الجمعة 06 مايو 2022 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - متابعات
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الجمعة:

 

الدولار الأمريكي

1007ريال يمني للشراء

1026ريال يمني للبيع

 

الريال السعودي

265ريال يمني للشراء

270ريال يمني للبيع

  
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