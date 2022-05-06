أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الجمعة بعدن

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الجمعة:
الدولار الأمريكي
1007ريال يمني للشراء
1026ريال يمني للبيع
الريال السعودي
265ريال يمني للشراء
270ريال يمني للبيع