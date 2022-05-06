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السعودية توجه تحذيرا عاجلا لكل الراغبين بالحج من داخل المملكة

الجمعة 06 مايو 2022 الساعة 05 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار
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أكدت وزارة الحج والعمرة أنّ إعلان إجراءات التقديم من داخل المملكة؛ لحجّ عام 1443هـ سيكون قريبًا، عبر موقع الوزارة الرسمي.

ودعت الوزارة عموم الراغبين في الحجّ من داخل المملكة؛ إلى عدم التعامل مع أيّ مواقع مشبوهة تروّج للحجّ، أو لخدمات التسجيل فيه

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