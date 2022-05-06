قناة اليمن الفضائية تختفي من غالبية منازل اليمنيين ووزير الإعلام يكشف لمأرب برس عن تحركات عاجلة مع نايلسات لحل المشكلة التقنية

الجمعة 06 مايو 2022 الساعة 05 مساءً / مارب برس - خاص

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فَوجئ ملايين اليمنيين اختفاء بث قناة اليمن الفضائية، َوتحولها إلى شاشة سوداء مع صوت البث. على القمر الاصطناعي نايلسات..

ويعود السبب الي قرار الفضائية اليمنية التحول إلى البث الرقمي الحديث HD. حيث تم تعديل نظام البث السابق SD إلى نظام البث بتقنية HD.

التوقف المفاجئ أحدث استغرابا واسعا على الساحة اليمنية بعد تلك التغييرات المفاجئة التي بموجبها لن يستطيع ملايين اليمنيين من استقبال بث قناة اليمن الفضائية، وذلك يعود اما لقدم أجهزة التلفاز التي لا تتمكن من عرض قنوات HD او قدم رسيفرات البث التي لا تتعامل مع النظام الجديد..

مارب برس تواصل مع وزير الإعلام الأستاذ معمر الإرياني وطرح عليه تداعيات البث على النظام الرقمي الجديد HD فقط، حيث أوضح معاليه أن المشكلة الحالية هي مشكلة تقنية كما كشف عن تحركات عاجلة قامت بها وزارة الإعلام لعودة البث عبر كل أجهزة الاستقبال..

كما أوضح وزير الإعلام لمأرب برس " أن وزارة الإعلام وجهت قبل أربعة أيام مذكرة إلى شركة نايلسات طالبوا فيها سرعة معالجة الوضع وإعادة البث عبر نظامي HD & SD. وهو ما سينهي المشكلة الحالية. وعودة اليث إلى كل منازل اليمنين داخل اليمن وخارجه بالنظامين".