صافرة روسية تضبط مواجهة التعاون والاتفاق السعوديين

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أدار فريق حكام روسي برئاسة سيرغي كاراسيف مباراة من منافسات الجولة 26 للدوري السعودي لكرة القدم، الخميس.
وتم تكليف طاقم تحكيم روسي بقيادة سيرغي كاراسيف لقيادة مباراة التعاون وضيفه الاتفاق، وساعده مواطناه: إيغور ديميشكو كمساعد أول، وماكسيم جافريلين كمساعد ثان، فيما تولى الروسي فيتالي ميشكوف إدارة غرفة الفيديو بمساعدة من البرتغالي أنطونيو نوبري.
ونجح الاتفاق في التغلب على التعاون بأربعة أهداف دون رد ليرتفع رصيد الاتفاق عند النقطة 27 (المركز 13) في حين توقف رصيد التعاون عند النقطة 26.
ويبلغ الحكم الدولي كاراسيف 42 عاما، وفي عام 2021 أصبح أول حكم روسي يدير مباراة في كأس السوبر الأوروبي.
وأدار الحكم الروسي مرارا وتكرارا مباريات البطولات الأوروبية الدولية للأندية، أبرزها نصف نهائي الدوري الأوروبي لموسم 2017-18 بين سالزبورغ النمساوي ومرسيليا الفرنسي.
وفي بطولة أوروبا في صيف 2021، قام كاراسيف بتحكيم ثلاث مباريات كحكم رئيسي.
وسبق للحكام الروس إدارة عدة مباريات في البطولة وكأس المملكة السعودية خلال سنوات مختلفة وهم سيرغي لابوشكين وأليكسي إسكوف وسيرغي إيفانوف