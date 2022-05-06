الرئيس الفلسطيني يعلن موقفه من الهجوم الذي أسفر عن مقتل إسرائيليين في إلعاد

الجمعة 06 مايو 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

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أدان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس،"مقتل مدنيين إسرائيليين"، مؤكداً أن "قتل المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين لا يؤدي إلا إلى المزيد من تدهور الأوضاع في الوقت الذي نسعى فيه جميعاً إلى تحقيق الاستقرار ومنع التصعيد".

وحذّر عباس من "استغلال هذا الحادث المدان للقيام باعتداءات وردات فعل على شعبنا الفلسطيني من قبل المستوطنين وغيرهم"، مديناً من جديد "الاعتداءات المتواصلة بحق شعبنا ومقدساته الإسلامية والمسيحية والتي خلقت أجواء التوتر وعدم الاستقرار".

ودان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن "بشدة" الهجوم. وقال في بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية إنه "هجوم مروع استهدف رجالاً ونساء أبرياء، وشنيع بينما تحتفل إسرائيل بعيد استقلالها"، وأكد أن الولايات المتحدة تقف "بحزم" إلى جانب حلفائها الإسرائيليين.

في المقابل وصفت حركتا الجهاد الإسلامي وحماس هذا الهجوم بالعمل "البطولي" واعتبرتا أنه "رد" على التوتر الأخير في القدس، من دون أن تتبنياه.

ووقع الهجوم بمدينة إلعاد بوسط إسرائيل، وأسفر عن 4 قتلى على الأقل وعدد من الجرحى.

من جهتها، أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن إدانتها الشديدة لهذا الهجوم، ونشرت في بيان أن "الهجوم كان مروعا واستهدف نساء وأطفالا أبرياء، وكان وحشيا بشكل خاص إذ ترافق مع احتفال إسرائيل باستقلالها".

وأضاف البيان " قلوبنا مع الضحايا وأحباء من قتلوا، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين. ونبقى على اتصال وثيق مع أصدقائنا وشركائنا الإسرائيليين ونقف معهم بحزم في مواجهة هذا الهجوم. عسى أن تكون ذكرى من فقدوا حياتهم طيبة".

ويعد هذا الهجوم السادس ضد إسرائيل السادس منذ 22 آذار/مارس في إلعاد (وسط) المدينة التي تضم نحو خمسين ألف نسمة بينهم عدد كبير من اليهود المتشددين، وتقع بالقرب من تل أبيب. وارتفع عدد القتلى في الهجمات ضد إسرائيل إلى 18 منذ 22 آذار/مارس. ونفذ عدد من الهجمات عرب إسرائيليون بينما كان منفذو الهجمات الأخرى فلسطينيين.

وفي أعقاب الهجمات الأولى، شنت القوات الإسرائيلية سلسلة عمليات في الضفة الغربية المحتلة. في المجموع ، قُتل 26 فلسطينياً على الأقل بينهم عدد من منفذي هجمات منذ بداية موجة الهجمات ضد إسرائيل.