التحالف يعلن مغادرة أولى طائرات نقل الأسرى الحوثيين إلى اليمن

الجمعة 06 مايو 2022 الساعة 01 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن مغادرة أولى طائرات نقل الأسرى الحوثيين الـ163 إلى اليمن ضمن المبادرة السعودية الإنسانية، مشيرًا إلى أن نقل الأسرى عبر 3 مراحل جوًا إلى صنعاء وعدن سيكتمل اليوم.

مبادرة السعودية الإنسانية

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن في وقت سابق أنه سيطلق سراح (163) مائة وثلاثة وستين أسيرًا من أسرى الحوثيين الذين شاركوا بالعمليات القتالية ضد أراضي المملكة، كمبادرة إنسانية امتدادًا للمبادرات الإنسانية السابقة، ودعمًا لكافة الجهود والمساعي لإنهاء الأزمة اليمنية وإحلال السلام وجهود الأمم المتحدة لتثبيت الهدنة الحالية وتهيئة أجواء الحوار بين الأطراف اليمنية.

التحالف يساعد في إنهاء ملف الأسرى

وأشار متحدث تحالف دعم الشرعية العميد تركي المالكي، في تصريح سابق إلى أن ذلك يأتي لتسهيل إنهاء ملف الأسرى والمحتجزين والشهداء انسجامًا مع القيم الإسلامية والمبادئ الإنسانية والتقاليد العربية الأصيلة وما نص عليه القانون الدولي الإنساني المتمثل في نصوص وأحكام اتفاقية جنيف الثالثة والمتوقف تنفيذه منذ العام 2018م باتفاقية (ستوكهولم).

وأضاف العميد المالكي، بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف بدأت إنهاء إجراءات إطلاق سراح الأسرى الـ (163) بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ليتم نقلهم إلى عاصمة الجمهورية اليمنية (صنعاء).