الاتحاد الأوروبي يكشف خطته لحظر الغاز الروسي

الخميس 05 مايو 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

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كشف المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، لويس ميغيل بوينو، عن تفاصيل خطة الاتحاد الأوروبي للحد من الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية وصولًا إلى حظرها نهائيًا.

تأتي تصريحات بوينو بعدما اقترحت المفوضية الأوروبية، أشد حزمة عقوبات على روسيا تشمل حظر الغاز والنفط الروسي، تطرقت لإنهاء الاعتماد على النفط الروسي ووقف مشترياته بنهاية العام الجاري.

لكن الدول الأعضاء بالاتحاد لم تصل بعد إلى اتفاق بشأن إمكانية حظر مشترياتها من الغاز الطبيعي الروسي.

حظر الغاز الروسي

وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي: “لدينا خطة طموحة للحد من الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية وصولًا إلى إنهاء هذا الاعتماد، إذ نسعى إلى التخفيض بنسبة 100 مليار متر مكعب هذه السنة من الغاز الطبيعي”.

وتزود روسيا دول الاتحاد الأوروبي بـ 145 مليار متر مكعب سنويًا من الغاز الطبيعي، وفق بيانات الاتحاد.

وأضاف بوينو أنه يمكن تحقيق هذا الحظر، عبر 3 مسارات عمل تشمل: تنويع إمدادات الغاز، والقيام باستثمار ضخم في الطاقة المتجددة وزيادة كفاءة الاستهلاك، وفقًا لـ”سكاي نيوز عربية”.

وتابع “حطمت واردات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة رقمًا قياسيًا في الشهرين المنصرمين، وبالطبع فإن تصرفات روسيا تدفع الدول الأعضاء بطبيعة الحال إلى إيجاد بدائل”.

إجراءات على الأرض

على الأرض، أشار بوينو إلى أن الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي المعرضة أكثر للتعامل مع السوق الروسية بدأت باتخاذ بعض التدابير، إذ من المقرر أن يتم ربط بلغاريا وبعض الدول المجاورة باليونان، بداية من يونيو المقبل، عبر خط أنابيب غاز طبيعي جديد بتمويل جزئي من الاتحاد الأوروبي أيضًا.

وقال إن رئيس الاتحاد الأوروبي، شارل ميشال، حضر هذا الأسبوع افتتاح محطة جديدة للغاز الطبيعي المسال في اليونان، وسوف ترسل رومانيا (المنتجة للغاز الطبيعي) الغاز إلى بلغاريا.