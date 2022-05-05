الكشف عن أفضل لاعب في إياب نصف نهائي دوري الأبطال

الخميس 05 مايو 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلن الحساب الرسمي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم عبر "تويتر" اليوم الخميس، فوز البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد الإسباني بجائزة أفضل لاعب في إياب نصف نهائي المسابقة.

وحصل كورتوا على الجائزة بعد تألقه الكبير خلال مواجهة فريقه مع مانشستر سيتي الإنجليزي أمس الأربعاء، والتي حسمها الفريق الملكي لمصلحته بنتيجة 3-1 بعد التمديد ليضرب موعدا مع ليفربول في نهائي المسابقة القارية العريقة.

وتفوق كورتوا على الثلاثي، الكولومبي لويس دياز لاعب ليفربول والبرتغالي بيرناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي والفرنسي فرانسيس كوكلين لاعب فياريال.

وأقيمت على مدار اليومين الماضيين مبارتا إياب الدور نصف النهائي من "التشامبيونزليغ":

يوم الثلاثاء:

- تغلب ليفربول على مضيفه فياريال بنتيجة 3-2، ليتأهل إلى النهائي بفضل تفوقه بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 5-2، بعد فوزه ذهابا على ملعب "أنفيلد" بهدفين نظيفين.

يوم الأربعاء:

- فاز ريال مدريد على ضيفه مانشستر سيتي بنتيجة 3-1 بعد التمديد (الوقت الأصلي 2-1)، ليتأهل الفريق الملكي إلى النهائي لتفوقه بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 6-5، عقب فوز السيتي في إنجلترا في مباراة الذهاب بنتيجة 4-3،