جريمة حوثية بشعة تفسد فرحة أبناء محافظة عمران بالعيد .. قتلتهُ ورمت بجثته في بئر ماء - تفاصيل

الخميس 05 مايو 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أقدمت ميليشيا الحوثيين على قتل رجل مسن في محافظة عمران، شمالي العاصمة اليمنية صنعاء، ورمي جثته في بئر ماء، في محاولة لإخفاء الجريمة.

وذكرت مصادر محلية وإعلامية متطابقة بأن مواطنين عثروا مساء امس الأربعاء على جثة المسن حزام بن علي القشيري (70 عاماً) مرمية داخل بئر ماء في محافظة عمران.

وأكدت المصادر أن المسن قُتل بعدة طلقات نارية قبل أن تحاول عناصر الميليشيا التخلص من جثته ورميها في البئر، في محاولة فاشلة منها لطمس آثار الجريمة.

واختطفت ميليشيا الحوثي القشيري، الأحد الماضي، ثم أنكرت عملية الاختطاف عقب عملية بحث متواصل قام بها أبنائه، حتى العثور عليه داخل البئر مقتولاً.

وتواصل عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية ارتكاب مختلف أنواع الجرائم في مناطق سيطرتها، مستغلةً عدم ملاحقتها أمنياً وقضائياً.