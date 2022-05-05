السعودية تكشف عن عقوبات موجعة بحق المفحطين

الخميس 05 مايو 2022 الساعة 08 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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أعاد «المرور السعودي»، الأربعاء، نشر عقوبات التفحيط والإجراءات المترتبة عليها، وفقاً للمادة التاسعة والستين من نظامه.

وأوضح أنه يعاقب مرتكب مخالفة التفحيط في المرة الأولى بحجز المركبة 15 يوماً، وغرامة مالية 20 ألف ريال، وتتضاعف العقوبات في المرة الثانية إلى الحجز شهر واحد، وغرامة 40 ألف ريال،

ويحال في كلتا المرتين إلى المحكمة المختصة؛ للنظر في تطبيق عقوبة السجن بحقه. أما في المرة الثالثة، تحجز المركبة، ويُغرم 60 ألف ريال، ويحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه. وأشار إلى أنه يستثنى من عقوبتي الحجز أو المصادرة الواردتين في هذه المادة المركبات المستأجرة والمسروقة. كان «المرور السعودي»، قد نشر الشهر الماضي عبر

حسابه على «تويتر»، منشوراً توعوياً لفت فيه إلى أن التفحيط من المخالفات المهددة للسلامة العامة، داعياً لتجنبه حتى لا يعرض مرتكبه للعقوبات، حيث يعلن باستمرار عن ضبط المخالفين في مختلف المناطق، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.