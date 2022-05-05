جريمة حوثية بشعة تفسد فرحة أبناء محافظة عمران بالعيد .. قتلتهُ ورمت بجثته في بئر ماء - تفاصيل السعودية تكشف عن عقوبات موجعة بحق المفحطين الملياردير الوليد بن طلال يفاجئ السعوديين والعالم عن حجم حصته العملاقة في تويتر وماذا سيصنع بها وطن توزع خمسة عشر ألف حقيبة عيدية لأبطال الجيش الوطني في مختلف جبهات مأرب عاجل : رئيس هيئة الأركان يطالب الجيش بالمنطقة العسكرية الثالثة بالاستعداد للمعركة الفاصلة تعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني الملك سلمان يصدر اوامر ملكية قضت بتعيين عدد من الأمراء في مناصب هامة رقم مخيف لعدد اليمنيين الذين يعتمدون على المساعدات الإنسانية في ظل الحرب.. كم عددهم بحسب الأمم المتحدة؟ رقم كبير لعدد من توفوا بسبب كورونا حول العالم خلال عامين مصدر حكومي مسئول يطالب بتحرك عاجل ردا على تصاعد خروقات الحوثيين
أعاد «المرور السعودي»، الأربعاء، نشر عقوبات التفحيط والإجراءات المترتبة عليها، وفقاً للمادة التاسعة والستين من نظامه.
وأوضح أنه يعاقب مرتكب مخالفة التفحيط في المرة الأولى بحجز المركبة 15 يوماً، وغرامة مالية 20 ألف ريال، وتتضاعف العقوبات في المرة الثانية إلى الحجز شهر واحد، وغرامة 40 ألف ريال،
ويحال في كلتا المرتين إلى المحكمة المختصة؛ للنظر في تطبيق عقوبة السجن بحقه. أما في المرة الثالثة، تحجز المركبة، ويُغرم 60 ألف ريال، ويحال إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه. وأشار إلى أنه يستثنى من عقوبتي الحجز أو المصادرة الواردتين في هذه المادة المركبات المستأجرة والمسروقة. كان «المرور السعودي»، قد نشر الشهر الماضي عبر
حسابه على «تويتر»، منشوراً توعوياً لفت فيه إلى أن التفحيط من المخالفات المهددة للسلامة العامة، داعياً لتجنبه حتى لا يعرض مرتكبه للعقوبات، حيث يعلن باستمرار عن ضبط المخالفين في مختلف المناطق، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.