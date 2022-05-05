وطن توزع خمسة عشر ألف حقيبة عيدية لأبطال الجيش الوطني في مختلف جبهات مأرب عاجل : رئيس هيئة الأركان يطالب الجيش بالمنطقة العسكرية الثالثة بالاستعداد للمعركة الفاصلة تعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني الملك سلمان يصدر اوامر ملكية قضت بتعيين عدد من الأمراء في مناصب هامة رقم مخيف لعدد اليمنيين الذين يعتمدون على المساعدات الإنسانية في ظل الحرب.. كم عددهم بحسب الأمم المتحدة؟ رقم كبير لعدد من توفوا بسبب كورونا حول العالم خلال عامين مصدر حكومي مسئول يطالب بتحرك عاجل ردا على تصاعد خروقات الحوثيين تفاصيل المباراة المجنونة بين الريال ومان سيتي وموعد نهائي الأبطال أمام ليفربول الكشف عن تفاصيل وموعد انطلاق شركة اتصالات وانترنت جديدة لاتخضع للحوثيين.. «تغيير في مفتاح الدولة وأرقام شركات الاتصال المحلية» تقرير: الحرب في أوكرانيا ستجعل أزمة الجوع أشد سوءاً في عدة دول بينها اليمن
نفذت مؤسسة وطن التنموية خلال اليومين الماضيين نزولا ميدانيا إلى جبهات محافظة مارب لمعايدة ابطال الجيش والمقاومة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. الفرق الميدانية للمؤسسة التي توزعت على مختلف الجبهات، والمواقع القتالية للمناطق العسكرية المختلفة، هنأت الأبطال بعيد الفطر المبارك، وشاركتهم فرحة العيد في مواقع الشرف والبطولة.
وقال رضوان مسعود المدير التنفيذي للمؤسسة لمأرب برس "إن المؤسسة اعدت أكثر من خمسة عشر ألف حقيبة عيدية، تحتوي على مختلف المكسرات العيدية، و حلوى متنوعة.
. وأضاف مسعود إن المؤسسة قدمت أيضا مبالغ مالية للأفراد في الصفوف الأمامية، مشيرا إلى أن المؤسسة ستواصل دعمها واسنادها للجيش حتى استعادة الدولة وانهاء الانقلاب.
من جانبهم عبر أفراد الجيش والمقاومة عن خالص شكرهم لمؤسسة وطن على جهودها المستمرة بدعم وإسناد المعركة الوطنية بوجه مليشيا الانقلاب الحوثية، مؤكدين عزمهم على مواصلة النضال حتى إنها الانقلاب.
يشار إلى أن مؤسسة وطن تقدم قوافل غذائية ودوائية اسبوعية وشهرية دعما لقوات الجيش والمقاومة، بالتعاون مع حرائر كافة محافظات الجمهورية.