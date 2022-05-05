وطن توزع خمسة عشر ألف حقيبة عيدية لأبطال الجيش الوطني في مختلف جبهات مأرب

الخميس 05 مايو 2022 الساعة 07 مساءً / مارب برس - خاص

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نفذت مؤسسة وطن التنموية خلال اليومين الماضيين نزولا ميدانيا إلى جبهات محافظة مارب لمعايدة ابطال الجيش والمقاومة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. الفرق الميدانية للمؤسسة التي توزعت على مختلف الجبهات، والمواقع القتالية للمناطق العسكرية المختلفة، هنأت الأبطال بعيد الفطر المبارك، وشاركتهم فرحة العيد في مواقع الشرف والبطولة.

وقال رضوان مسعود المدير التنفيذي للمؤسسة لمأرب برس "إن المؤسسة اعدت أكثر من خمسة عشر ألف حقيبة عيدية، تحتوي على مختلف المكسرات العيدية، و حلوى متنوعة.

. وأضاف مسعود إن المؤسسة قدمت أيضا مبالغ مالية للأفراد في الصفوف الأمامية، مشيرا إلى أن المؤسسة ستواصل دعمها واسنادها للجيش حتى استعادة الدولة وانهاء الانقلاب.

من جانبهم عبر أفراد الجيش والمقاومة عن خالص شكرهم لمؤسسة وطن على جهودها المستمرة بدعم وإسناد المعركة الوطنية بوجه مليشيا الانقلاب الحوثية، مؤكدين عزمهم على مواصلة النضال حتى إنها الانقلاب.

يشار إلى أن مؤسسة وطن تقدم قوافل غذائية ودوائية اسبوعية وشهرية دعما لقوات الجيش والمقاومة، بالتعاون مع حرائر كافة محافظات الجمهورية.