وطن توزع خمسة عشر ألف حقيبة عيدية لأبطال الجيش الوطني في مختلف جبهات مأرب عاجل : رئيس هيئة الأركان يطالب الجيش بالمنطقة العسكرية الثالثة بالاستعداد للمعركة الفاصلة تعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني الملك سلمان يصدر اوامر ملكية قضت بتعيين عدد من الأمراء في مناصب هامة رقم مخيف لعدد اليمنيين الذين يعتمدون على المساعدات الإنسانية في ظل الحرب.. كم عددهم بحسب الأمم المتحدة؟ رقم كبير لعدد من توفوا بسبب كورونا حول العالم خلال عامين مصدر حكومي مسئول يطالب بتحرك عاجل ردا على تصاعد خروقات الحوثيين تفاصيل المباراة المجنونة بين الريال ومان سيتي وموعد نهائي الأبطال أمام ليفربول الكشف عن تفاصيل وموعد انطلاق شركة اتصالات وانترنت جديدة لاتخضع للحوثيين.. «تغيير في مفتاح الدولة وأرقام شركات الاتصال المحلية» تقرير: الحرب في أوكرانيا ستجعل أزمة الجوع أشد سوءاً في عدة دول بينها اليمن
طالب رئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن صغير بن عزيز، اليوم الخميس، من أبطال الجيش الوطني في المنطقة العسكرية الثالثة. على المزيد من اليقظة، وشحذ الهمم، والاستعداد للمعركة الفاصلة، التي سينتصر فيها اليمنيون، ويحررون عاصمتهم الحبيبة صنعاء، من قبضة المليشيا الكهنوتية.
وأشار خلال زيارة تفقديه لهم صباح اليوم إلى خروقات مليشيا الحوثي المستمرة للهدنة الأممية منذ اليوم الأول لإعلانها، مؤكدًا أن المليشيا تثبت كل يوم أنها لا يمكن أن تعيش إلا وسط الحروب والدمار، والمتاجرة بدماء اليمنيين تنفيذًا لأجندة إيران.
واطلع رئيس الأركان، على أحوال المقاتلين، ناقلًا لهم تحيات وتهاني القيادة السياسية ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
وأشاد الفريق بن عزيز، بصمود منتسبي المنطقة العسكرية الثالثة في مختلف الجبهات، مثمنًا تضحياتهم في معركة الدفاع عن الجمهورية والثوابت والمكتسبات الوطنية،
مؤكدًا أن تلك التضحيات ستتوج بالنصر على قوى الشر.
وقال: إن طريق النصر وتحقيق الأهداف في المجتمعات يبدأ عندما يدرك كل فرد واجباته ومسؤولياته ويؤديها مستشعرا للأمانة الملقاة على عاتقه، ويستحث الخطى ويشحذ العزائم والهمم"..
محذرًا من ثقافة التبرير للأخطاء والتقصير في الأعمال. وثمن رئيس هيئة الأركان العامة، جهود تحالف دعم الشرعية، بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، المساندة لليمنيين في مختلف المجالات،
مؤكدًا أن التاريخ سيسجل هذا الموقف العروبي في أنصع صفحاته.