عاجل : رئيس هيئة الأركان يطالب الجيش بالمنطقة العسكرية الثالثة بالاستعداد للمعركة الفاصلة

الخميس 05 مايو 2022 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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طالب رئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن صغير بن عزيز، اليوم الخميس، من أبطال الجيش الوطني في المنطقة العسكرية الثالثة. على المزيد من اليقظة، وشحذ الهمم، والاستعداد للمعركة الفاصلة، التي سينتصر فيها اليمنيون، ويحررون عاصمتهم الحبيبة صنعاء، من قبضة المليشيا الكهنوتية.

وأشار خلال زيارة تفقديه لهم صباح اليوم إلى خروقات مليشيا الحوثي المستمرة للهدنة الأممية منذ اليوم الأول لإعلانها، مؤكدًا أن المليشيا تثبت كل يوم أنها لا يمكن أن تعيش إلا وسط الحروب والدمار، والمتاجرة بدماء اليمنيين تنفيذًا لأجندة إيران.

واطلع رئيس الأركان، على أحوال المقاتلين، ناقلًا لهم تحيات وتهاني القيادة السياسية ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأشاد الفريق بن عزيز، بصمود منتسبي المنطقة العسكرية الثالثة في مختلف الجبهات، مثمنًا تضحياتهم في معركة الدفاع عن الجمهورية والثوابت والمكتسبات الوطنية،

مؤكدًا أن تلك التضحيات ستتوج بالنصر على قوى الشر.

وقال: إن طريق النصر وتحقيق الأهداف في المجتمعات يبدأ عندما يدرك كل فرد واجباته ومسؤولياته ويؤديها مستشعرا للأمانة الملقاة على عاتقه، ويستحث الخطى ويشحذ العزائم والهمم"..

محذرًا من ثقافة التبرير للأخطاء والتقصير في الأعمال. وثمن رئيس هيئة الأركان العامة، جهود تحالف دعم الشرعية، بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، المساندة لليمنيين في مختلف المجالات،

مؤكدًا أن التاريخ سيسجل هذا الموقف العروبي في أنصع صفحاته.