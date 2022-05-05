تعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني

الخميس 05 مايو 2022 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني اليوم الخميس، 5 مايو 2022م.

أسعار الصرف في صنعاء:

دولار أمريكي

شراء 557.25

بيع 558 ريال

سعودي شراء 148.20

بيع 148.40

أسعار الصرف في عدن

: دولار أمريكي

شراء : 983

بيع: 1026

ريال سعودي

شراء : 265

بيع 270