تعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني اليوم الخميس، 5 مايو 2022م.
أسعار الصرف في صنعاء:
دولار أمريكي
شراء 557.25
بيع 558 ريال
سعودي شراء 148.20
بيع 148.40
أسعار الصرف في عدن
: دولار أمريكي
شراء : 983
بيع: 1026
ريال سعودي
شراء : 265
بيع 270