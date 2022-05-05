عاجل الملك سلمان يصدر اوامر ملكية قضت بتعيين عدد من الأمراء في مناصب هامة

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أصدر اليوم الملك سلمان بن عبدالعزيز عددا من الأوامر الملكية قضت بتعيين عدد من الأمراء في عدة مناصب. مأرب برس يعيد نشر نص القرار..
الرقم أ/ 566 التاريخ 4/ 10/ 1443هـ بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 90) بتاريخ 27/ 8/ 1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 13) بتاريخ 3/ 3/ 1414هـ..
وبعد الاطلاع على الأنظمة والتنظيمات والأوامر والمراسيم الملكية والقرارات ذوات الصلة. وبعد الاطلاع على ما عرضه علينا صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة. أمرنا بما هو آت: أمر ملكي: إنشاء هيئة لتطوير الأحساء. ويكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه وأعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء. أمر ملكي: إنشاء هيئة لتطوير الطائف. ويكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه وأعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء.
أمر ملكي: تعيين الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظا للطائف بالمرتبة الممتازة أمر ملكي: إعفاء الأمير بدر بن محمد بن عبدالله بن جلوي محافظ الأحساء من منصبه
أمر ملكي: تعيين الأمير سعود بن طلال بن بدر بن سعود محافظا للأحساء بالمرتبة الممتازة
أمر ملكي: تعيين الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر نائبا لأمير منطقة الحدود الشمالية أمر ملكي: تعيين الأمير سعود بن عبدالله بن منصور محافظا لجدة بالمرتبة الممتازة