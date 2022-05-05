رقم مخيف لعدد اليمنيين الذين يعتمدون على المساعدات الإنسانية في ظل الحرب.. كم عددهم بحسب الأمم المتحدة؟

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قدّرت الأمم المتحدة، اعتماد نحو ثلثي سكان اليمن على الحماية والمساعدات الإنسانية في ظل الحرب التي تشهدها البلاد منذ أكثر من سبع سنوات.
وقال منظمة الهجرة الدولية، في بيان على تويتر، الخميس، "تقدر الأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 20 مليون شخص، أو شخصان من كل ثلاثة أشخاص، يعتمدون على الحماية، والمساعدة الإنسانية".
وأضافت أنها "بحاجة إلى 159 مليون دولار للوصول إلى 4.6 مليون شخص هذا العام"، لاستمرار تدخلاتها المنقذة للحياة.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع أعلنت الأمم المتحدة، حاجتها لنحو 4,3 مليار دولار أمريكي لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام 2022م.
وأوضحت الأمم المتحدة في بيان لها، أن خطة الاستجابة الانسانية للعام الجاري تستهدف 17.3 مليون شخص من أصل 23.4 مليون شخص يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية المنقذة للأرواح وخدمات الحماية.