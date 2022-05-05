مصدر حكومي مسئول يطالب بتحرك عاجل ردا على تصاعد خروقات الحوثيين

الخميس 05 مايو 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-وكالات

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طالب مصدر حكومي مسؤول، الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص الى اليمن، بالتحرك الجاد والحقيقي لردع الانتهاكات والخروقات الحوثية المستمرة والمتصاعدة للهدنة منذ اللحظات الأولى لدخولها حيز التنفيذ .

واشار المصدر، الى تصاعد وتيرة الاعتداءات الحوثية السافرة التي بلغت ذروتها في استهداف إدارة أمن ‎تعز بالطيران المسير، يوم الأربعاء، ما أدى إلى اصابة 10 أشخاص بينهم مدنيين وأضرار مادية وهلع بين الأطفال والاسر التي تحتفل بعيد الفطر في الحديقة المجاورة.

وأكد المصدر في تصريح نشرته وكالة الانباء اليمنية (سبأ)، ان الخروقات الحوثية المتكررة للهدنة الأممية يضع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي امام اختبار حقيقي لجديتها في الضغط على مليشيا الحوثي للاستجابة لجهود السلام.

وأوضح ان استمرار الاعتداءات الإرهابية الحوثية وعدم احترامها للهدنة الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة منذ اللحظات الأولى لدخولها حيز التنفيذ، وتنصلها عن تنفيذ الالتزامات القائمة بموجبها وفي مقدمتها رفع الحصار عن تعز، تمثل نهج وسلوك المليشيا وداعميها في تقويض كل فرص السلام والحل السياسي للازمة اليمنية.. مشددا على ضرورة رفع الحصار بشكل فوري عن محافظة تعز بموجب بنود الهدنة.

في السياق، اعتبر وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، الهجوم الحوثي، "خرقا سافرا" للقانون الدولي الإنساني والهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة في اليمن.

وقال بن مبارك في حسابه على تويتر: "في خرق سافر للقانون الدولي الإنساني وللهدنة، ‎ميليشيا الحوثي تستهدف إدارة أمن ‎تعز بالطيران المسير، ما أدى إلى إصابة 10 أشخاص وأضرار مادية وهلع بين الأطفال والأسر التي تحتفل بعيد الفطر في الحديقة المجاورة".

وأضاف وزير الخارجية اليمني، "تمثل الهدنة نافذة للسلام، وستتحمل الميليشيات مسؤولية تقويض هذه الفرصة.

وقصفت طائرة مسيَّرة تابعة لميليشيا الحوثي، شارع القيادة بالقرب من محيط إدارة شرطة محافظة تعز، على الرغم من سريان الهدنة الأممية.

وأفاد مصدر أمني، أن المسيَّرة الحوثية أطلقت ما يقارب 4 قنابل، نتج عنها احتراق طقمين تابعين لإدارة الأمن، كما تضررت 4 مركبات مدنية، إحداها تعرضت لتدمير شبه كلي بعد اشتعال النيران فيها.

إلى ذلك، طالبت إدارة أمن محافظة تعز، مجلس القيادة الرئاسي باتخاذ موقف حازم ورادع ضد ميليشيا الحوثي رداً على استهدافها لمبنى الإدارة.

وقال المركز الإعلامي التابع لإدارة الأمن إن ميليشيا الحوثي استهدفت مركز القيادة الواقع بين حديقة جاردن سيتي وإدارة الشرطة بأربع قذائف بواسطة طيران مسير أثناء ازدحام الحديقة ومحيطها بمئات من الأسر والأطفال قدموا للتنزه وقضاء إجازة العيد.

واعتبر البيان الصادر أن استهداف ميليشيا الحوثي لمنطقة مكتظة بالسكان والأعيان المدنية "انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وخرق للهدنة تؤكد النزعة الإرهابية لهذه الميليشيا التي لا تلتزم بعهد ولا ميثاق ولا قانون ولا تحترم الاتفاقيات ولا تلتزم بالتعهدات".