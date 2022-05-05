الكشف عن تفاصيل وموعد انطلاق شركة اتصالات وانترنت جديدة لاتخضع للحوثيين.. «تغيير في مفتاح الدولة وأرقام شركات الاتصال المحلية»

الخميس 05 مايو 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-عدن

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كشف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات نجيب العوج عن ترتيبات لإطلاق شركة انترنت جديدة في المناطق المحررة خلال شهرين بتقنية الجيل الرابع، مؤكداً امتلاك اليمن بوابة اتصالات وإنترنت جديدة وآمنة لا تخضع لسيطرة الحوثيين.

جاء ذلك، خلال مشاركته في برنامج "قضايانا" على قناة "الغد المشرق" الفضائية.

وقال العوج، إن الوزارة كانت تواجه إشكالية في الكيبلات الدولية التي ستغذي الشركات الحديثة التي يتم التأسيس لها، لذلك قمنا بالربط مع الأخوة مؤسسة الاتصالات السعودية، في مشروع الكيبل "ِشرورة-الوديعة".

وأضاف: كابل النت "ِشرورة الوديعة" هو الآن جاهز، وإن شاء الله ستستفيد منه الشركات القادمة".

وتابع: "لدينا شركة جي إس ام "فور جي 4g" ستطلق خلال الشهرين القادمين وأنا اعلنتها في مجلس النواب".

وامتنع "العوج" عن تسمية الشركة التي ستطلق خدمات الإنترنت خلال شهرين بحجة "أنه لا يريد أن يروج لها"، مؤكدا أنها شركة "مختلطة وستطلق خلال الشهرين القادمين".

وقال الوزير: "الآن لدينا في عدن بوابة دولية ولدينا صفر دولي مفعل ويتم الاتصال عبره منذ أشهر".

وأكد العوج ما طرحه في مجلس النواب من صعوبة نقل الاتصالات من صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، مستشهدا على ذلك بإنشاء الحكومة قناة اليمن فضائية على غرار القناة التي سيطر عليها الحوثيون في صنعاء.

وأوضح أن الصفر الدولي في عدن هو نفس مفتاح اليمن (00967) مع إضافة رقم 8".

وبين "أن شركة "سبأفون" للهاتف النقال هي الشركة الوحيدة المستفيدة حاليا من هذا الرقم، إضافة إلى الشركة الجديدة ستستخدم هذا الرقم والبوابة الدولية، ولدينا الآن اللمسات الأخيرة وأنا موجود هنا في الإمارات من أجل اللمسات الأخيرة لمشروع الاتصالات بين اليمن والإمارات وسيكون مشروع واعد".

وزعم الوزير في المقابلة أن الحكومة استطاعت خلال عام "توسع من شبكة عدن نت لتشمل 80 بالمئة من المناطق المحررة".

وقال "خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع سنطلق خدمة الإنترنت في المكلا وسيئون وشبوة ولحج والمخا".

وأضاف: "المرحلة الثانية ستكون مأرب والمهرة والضالع وتعز".

وفي رده على سؤال بشأن تغطية "عدن نت" لكامل العاصمة المؤقتة عدن، قال الوزير "تغطي عدن كامل باستثناء بعض المواقع، والآن عملنا التوسعة وقمنا بتركيب 20 برج خلال الأسبوعين الماضيين في عدن بدعم من الأشقاء في الإمارات العربية المتحدة، ولدينا مشروع معهم مشروع كبير للربط البيني معهم في إطار المؤسسات إجمالا ً".

في سياق متصل أورد الصحفي أحمد ماهر توضيحا حول تصريحات وزير الاتصالات وقال انه تواصل معه.

ونقل ماهر عن الوزير قوله: لا يوجد أي فصل للإتصالات بين الشمال والجنوب. وسوف يبقى الصفر الدولي لليمن مثلما هو ولن يتغير. وبالنسبة لشركات الاتصالات التي سوف تدشن عملها من العاصمة عدن سوف تغير الأرقام على النحو التالي مثلًا سبافون كانت "711" سوف تصبح " 78 " وهكذا لا غير! وهذه هي الحقيقة لمن يسأل... وسوف تكون هذه الشركات مساحة آمنة لجميع قيادات الدولة وحتى المواطنين وهكذا تصبح الحكومة الشرعية هي المسيطرة على الاتصالات لحماية الشعب. ادعموا المشاريع التنموية ولا تقفوا ضد أي تطور حكومي.