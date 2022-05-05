رقم كبير لعدد من توفوا بسبب كورونا حول العالم خلال عامين مصدر حكومي مسئول يطالب بتحرك عاجل ردا على تصاعد خروقات الحوثيين تفاصيل المباراة المجنونة بين الريال ومان سيتي وموعد نهائي الأبطال أمام ليفربول الكشف عن تفاصيل وموعد انطلاق شركة اتصالات وانترنت جديدة لاتخضع للحوثيين.. «تغيير في مفتاح الدولة وأرقام شركات الاتصال المحلية» تقرير: الحرب في أوكرانيا ستجعل أزمة الجوع أشد سوءاً في عدة دول بينها اليمن الفيدرالي الأميركي يرفع سعر الفائدة نصف نقطة مئوية.. أكبر زيادة في 22 عاماً التشكيلة الأساسية للمواجهة النارية بين ريال مدريد ومانشستر سيتي في نصف نهائي دوري الأبطال تحدث عن خرق سافر بالطيران المسير.. وزير في الشرعية يحمّل مليشيات الحوثي مسؤولية إنهيار الهدنة هجوم حوثي مميت يستهدف شارعاً عاماً بجوار متنزه مكتظ بالأطفال والنساء بمدينة تعز - إنهيار وشيك للهدنة روسيا تكشف سرّاً عن إسرائيل “لا تحب تل أبيب سماعه” وحماس تتلقف الموقف
حذّر تقرير مشترك بين منظمات أممية و الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، من أن الحرب في أوكرانيا ستجعل أزمة الجوع "أشد سوءا" في 2022، في عدة دول من بينها اليمن.
وقال التقرير الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، وبرنامج الأغذية العالمي والاتحاد الأوروبي، إن التوقعات لعام 2022 كانت" أكثر كآبة" حتى قبل أن تهاجم روسيا أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط الماضي.
وأضاف: "من المرجح أن تؤدي الحرب الجارية في أوكرانيا إلى تفاقم تنبؤات انعدام الأمن الغذائي الحاد في 2022 نظرا لأن تداعياتها على أسعار وإمدادات الغذاء والطاقة والأسمدة العالمية لم يتم أخذها في الاعتبار بعد".
كما توقع التقرير حدوث "تدهور كبير" في الأمن الغذائي في شمال نيجيريا، واليمن، وبوركينا فاسو، والنيجر بسبب الصراع، وكذلك في كينيا وجنوب السودان، والصومال، نتيجة هطل الأمطار دون المتوسط.
وأوضح التقرير معاناة نحو 193 مليون شخص "رقم قياسي" من "انعدام الأمن الغذائي والجوع الحاد" العام الماضي، وبزيادة بنحو 40 مليونا عن عام 2020م.
وأشار التقرير إلى أن أكبر عدد من الأشخاص الذين يعانون انعدام الأمن الغذائي في 2021 كانوا من سكان جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأفغانستان، وإثيوبيا، واليمن، ونيجيريا، وسوريا، والسودان، وجنوب السودان، وباكستان، وهايتي.
واعتبر أن الصراعات والظواهر الجوية الشديدة والصدمات الاقتصادية من "العوامل الرئيسية وراء ارتفاع مستوى انعدام الأمن الغذائي الحاد في 2021".
ويُعرَّف انعدام الأمن الغذائي الحاد على أنه نقص حاد في الغذاء لدرجة أنه يعرض حياة الشخص أو معيشته لخطر داهم، وأخطر أشكاله هو المجاعة التي تؤدي إلى الجوع والموت.