تقرير: الحرب في أوكرانيا ستجعل أزمة الجوع أشد سوءاً في عدة دول بينها اليمن

الخميس 05 مايو 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-وكالات

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حذّر تقرير مشترك بين منظمات أممية و الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، من أن الحرب في أوكرانيا ستجعل أزمة الجوع "أشد سوءا" في 2022، في عدة دول من بينها اليمن.

وقال التقرير الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، وبرنامج الأغذية العالمي والاتحاد الأوروبي، إن التوقعات لعام 2022 كانت" أكثر كآبة" حتى قبل أن تهاجم روسيا أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط الماضي.

وأضاف: "من المرجح أن تؤدي الحرب الجارية في أوكرانيا إلى تفاقم تنبؤات انعدام الأمن الغذائي الحاد في 2022 نظرا لأن تداعياتها على أسعار وإمدادات الغذاء والطاقة والأسمدة العالمية لم يتم أخذها في الاعتبار بعد".

كما توقع التقرير حدوث "تدهور كبير" في الأمن الغذائي في شمال نيجيريا، واليمن، وبوركينا فاسو، والنيجر بسبب الصراع، وكذلك في كينيا وجنوب السودان، والصومال، نتيجة هطل الأمطار دون المتوسط.

وأوضح التقرير معاناة نحو 193 مليون شخص "رقم قياسي" من "انعدام الأمن الغذائي والجوع الحاد" العام الماضي، وبزيادة بنحو 40 مليونا عن عام 2020م.

وأشار التقرير إلى أن أكبر عدد من الأشخاص الذين يعانون انعدام الأمن الغذائي في 2021 كانوا من سكان جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأفغانستان، وإثيوبيا، واليمن، ونيجيريا، وسوريا، والسودان، وجنوب السودان، وباكستان، وهايتي.

واعتبر أن الصراعات والظواهر الجوية الشديدة والصدمات الاقتصادية من "العوامل الرئيسية وراء ارتفاع مستوى انعدام الأمن الغذائي الحاد في 2021".

ويُعرَّف انعدام الأمن الغذائي الحاد على أنه نقص حاد في الغذاء لدرجة أنه يعرض حياة الشخص أو معيشته لخطر داهم، وأخطر أشكاله هو المجاعة التي تؤدي إلى الجوع والموت.