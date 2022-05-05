التشكيلة الأساسية للمواجهة النارية بين ريال مدريد ومانشستر سيتي في نصف نهائي دوري الأبطال

الخميس 05 مايو 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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تتجه أنظار عشاق كرة القدم صوب ملعب "سانتياغو برنابيو" الذي يستضيف اليوم الأربعاء مباراة ريال مدريد الإسباني وضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

وسيبدأ الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بالتشكيلة الأساسية التالية لفريقه في مواجهة ضيفه الإنجليزي: كورتوا، كارفاخال، ميليتاو، ناتشو، كروس، بنزيما، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، فينيسيوس جونيور وميندي.

فيما اختار الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي التشكيلة الأساسية التالية لفريقه في مواجهة مضيفه الملكي: إديرسون، والكير، دياس، لابورتي، كانسيلو، رودريغو، دي بروين، بيرناردو، رياض محرز، خيسوس وفودين.

يذكر أن مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب "الاتحاد" الأسبوع الماضي انتهت لمصلحة السيتي بنتيجة 4-3.

وسيتنافس المتأهل من المواجهة على رفع كأس دوري الأبطال في الـ28 من مايو الجاري مع ليفربول الإنجليزي الذي حجز تذكرة النهائي الأولى على حساب فياريال الإسباني.