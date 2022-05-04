تحدث عن خرق سافر بالطيران المسير.. وزير في الشرعية يحمّل مليشيات الحوثي مسؤولية إنهيار الهدنة هجوم حوثي مميت يستهدف شارعاً عاماً بجوار متنزه مكتظ بالأطفال والنساء بمدينة تعز - إنهيار وشيك للهدنة روسيا تكشف سرّاً عن إسرائيل “لا تحب تل أبيب سماعه” وحماس تتلقف الموقف تعرّف على آخر تحديث لأسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الأربعاء العميد السياغي : يطلق تصريحات نارية وقوية حول الأمن الخاص في مأرب و جاهزيته العالية في توجيه ضربات قاصمة للمليشيات في حال اقترابها من الجبهه الداخلية قيادة مقاومة أمانة العاصمة صنعاء تعايد أبطال الجيش المرابطين في الصفوف الأمانة تدشين أسبوع المرور العربي بمحافظة مأرب كميات هائلة من الحشيش والقات تحبط تهريبها قوات الأمن السعودية الموت يفجع الوسط الفني السعودي بعد رحيل فنان شهير في اليوم العالمي لحرية الصحافة.. منظمة صدى تدعو لتفعيل آليات أكثر جدوى في حماية الصحفيين اليمنيين
حمّل وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك جماعة الحوثي الإرهابية المسؤولية بحال "تقويض" هدنة الأمم المتحدة، متهما إياها بشن هجوم على مرفق أمني في مدينة تعز.
وقال بن مبارك عبر "تويتر": "في خرق سافر للقانون الدولي الإنساني وللهدنة، مليشيا الحوثي تستهدف إدارة أمن تعز بالطيران المسير، ما أدى إلى إصابة 10 أشخاص وأضرار مادية وهلع بين الأطفال والأسر التي تحتفل بعيد الفطر في الحديقة المجاورة".
وأضاف بأن "الهدنة تمثل نافذة للسلام وستتحمل المليشات مسؤولية تقويض هذه الفرصة".