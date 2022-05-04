تحدث عن خرق سافر بالطيران المسير.. وزير في الشرعية يحمّل مليشيات الحوثي مسؤولية إنهيار الهدنة

الأربعاء 04 مايو 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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حمّل وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك جماعة الحوثي الإرهابية المسؤولية بحال "تقويض" هدنة الأمم المتحدة، متهما إياها بشن هجوم على مرفق أمني في مدينة تعز.

وقال بن مبارك عبر "تويتر": "في خرق سافر للقانون الدولي الإنساني وللهدنة، مليشيا الحوثي تستهدف إدارة أمن تعز بالطيران المسير، ما أدى إلى إصابة 10 أشخاص وأضرار مادية وهلع بين الأطفال والأسر التي تحتفل بعيد الفطر في الحديقة المجاورة".

وأضاف بأن "الهدنة تمثل نافذة للسلام وستتحمل المليشات مسؤولية تقويض هذه الفرصة".