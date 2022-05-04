تحدث عن خرق سافر بالطيران المسير.. وزير في الشرعية يحمّل مليشيات الحوثي مسؤولية إنهيار الهدنة هجوم حوثي مميت يستهدف شارعاً عاماً بجوار متنزه مكتظ بالأطفال والنساء بمدينة تعز - إنهيار وشيك للهدنة روسيا تكشف سرّاً عن إسرائيل “لا تحب تل أبيب سماعه” وحماس تتلقف الموقف تعرّف على آخر تحديث لأسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الأربعاء العميد السياغي : يطلق تصريحات نارية وقوية حول الأمن الخاص في مأرب و جاهزيته العالية في توجيه ضربات قاصمة للمليشيات في حال اقترابها من الجبهه الداخلية قيادة مقاومة أمانة العاصمة صنعاء تعايد أبطال الجيش المرابطين في الصفوف الأمانة تدشين أسبوع المرور العربي بمحافظة مأرب كميات هائلة من الحشيش والقات تحبط تهريبها قوات الأمن السعودية الموت يفجع الوسط الفني السعودي بعد رحيل فنان شهير في اليوم العالمي لحرية الصحافة.. منظمة صدى تدعو لتفعيل آليات أكثر جدوى في حماية الصحفيين اليمنيين
أدانت منظمة «ميون» لحقوق الإنسان بشدة الاعتداء الذي نفذته مليشيا الحوثي صباح اليوم (الأربعاء) بطائرات «درونز» تحمل قذائف متفجرة والذي استهدف إدارة شرطة تعز وشارعا عاما بجوار متنزه مكتظ بالأطفال والنساء بمدينة تعز.
وأكدت في بيان أن هذا الهجوم المميت يعد خرقا صارخا للهدنة المعلنة من قبل الأمم المتحدة، ولفتت إلى أن هذه الواقعة ليست الأولى في مدينة تعز، إذ سبقتها هجمات مماثلة على أحياء سكنية بقذائف الهاون سقط فيها ضحايا مدنيون.
وحذرت من أن جدية الحوثي في الالتزام بالهدنة المعلنة على المحك بعد سلسلة هجمات واعتداءات على أهداف عسكرية ومدنية منذ بدء سريانها.
وشددت المنظمة على ضرورة استمرار جهود الأمم المتحدة بحزم مع المليشيات الحوثية، وتحذير قيادتها من مغبة انهيار وشيك لا تحمد عقباه على الوضع الإنساني في اليمن.