هجوم حوثي مميت يستهدف شارعاً عاماً بجوار متنزه مكتظ بالأطفال والنساء بمدينة تعز - إنهيار وشيك للهدنة

الأربعاء 04 مايو 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أدانت منظمة «ميون» لحقوق الإنسان بشدة الاعتداء الذي نفذته مليشيا الحوثي صباح اليوم (الأربعاء) بطائرات «درونز» تحمل قذائف متفجرة والذي استهدف إدارة شرطة تعز وشارعا عاما بجوار متنزه مكتظ بالأطفال والنساء بمدينة تعز.

وأكدت في بيان أن هذا الهجوم المميت يعد خرقا صارخا للهدنة المعلنة من قبل الأمم المتحدة، ولفتت إلى أن هذه الواقعة ليست الأولى في مدينة تعز، إذ سبقتها هجمات مماثلة على أحياء سكنية بقذائف الهاون سقط فيها ضحايا مدنيون.

وحذرت من أن جدية الحوثي في الالتزام بالهدنة المعلنة على المحك بعد سلسلة هجمات واعتداءات على أهداف عسكرية ومدنية منذ بدء سريانها.

وشددت المنظمة على ضرورة استمرار جهود الأمم المتحدة بحزم مع المليشيات الحوثية، وتحذير قيادتها من مغبة انهيار وشيك لا تحمد عقباه على الوضع الإنساني في اليمن.