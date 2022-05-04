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تعرّف على آخر تحديث لأسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الأربعاء

الأربعاء 04 مايو 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار
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الريال اليمني مقابل الدولار:

صنعاء

شراء = 557.25 ريال

بيع = 558 ريال

عدن

شراء = 983 ريال

بيع = 1026 ريال

 

الريال اليمني مقابل السعودي:

صنعاء

شراء = 148.20 ريال

بيع = 148.40 ريال

عدن

شراء = 265 ريال

بيع = 270 ريال

  

الاسعار غير ثابته وتختلف من منطقه لأخرى. 

 
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