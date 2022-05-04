تحدث عن خرق سافر بالطيران المسير.. وزير في الشرعية يحمّل مليشيات الحوثي مسؤولية إنهيار الهدنة هجوم حوثي مميت يستهدف شارعاً عاماً بجوار متنزه مكتظ بالأطفال والنساء بمدينة تعز - إنهيار وشيك للهدنة روسيا تكشف سرّاً عن إسرائيل “لا تحب تل أبيب سماعه” وحماس تتلقف الموقف تعرّف على آخر تحديث لأسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الأربعاء العميد السياغي : يطلق تصريحات نارية وقوية حول الأمن الخاص في مأرب و جاهزيته العالية في توجيه ضربات قاصمة للمليشيات في حال اقترابها من الجبهه الداخلية قيادة مقاومة أمانة العاصمة صنعاء تعايد أبطال الجيش المرابطين في الصفوف الأمانة تدشين أسبوع المرور العربي بمحافظة مأرب كميات هائلة من الحشيش والقات تحبط تهريبها قوات الأمن السعودية الموت يفجع الوسط الفني السعودي بعد رحيل فنان شهير في اليوم العالمي لحرية الصحافة.. منظمة صدى تدعو لتفعيل آليات أكثر جدوى في حماية الصحفيين اليمنيين
الريال اليمني مقابل الدولار:
صنعاء
شراء = 557.25 ريال
بيع = 558 ريال
عدن
شراء = 983 ريال
بيع = 1026 ريال
الريال اليمني مقابل السعودي:
صنعاء
شراء = 148.20 ريال
بيع = 148.40 ريال
عدن
شراء = 265 ريال
بيع = 270 ريال
الاسعار غير ثابته وتختلف من منطقه لأخرى.