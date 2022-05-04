العميد السياغي : يطلق تصريحات نارية وقوية حول الأمن الخاص في مأرب و جاهزية العالية في توجيه ضربات قاصمة للمليشيات في حال اقترابها من الجبهه الداخلية

الأربعاء 04 مايو 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس-متابعات

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نفذت قيادة قوات الأمن الخاصة بمحافظة مأرب زيارات عيدية لمنتسبيها في كافة المناطق والنقاط والمواقع الأمنية لتقديم التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأكد قائد قوات الأمن الخاصة العميد سليم السياغي بمأرب على الجاهزية العالية لمنتسبي القوة لمواجهة كافة التحديات خلال المرحلة القادمة مع مليشيات الحوثي الإرهابية وعناصرها الإجرامية التي تحاول زعزعة أمن واستقرار المحافظة.

وقال العميد سليم السياغي:" في حالة تجرّأت مليشيات الحوثي التابعة لملالي طهران الاقتراب من الجبهة الداخلية في مأرب فنحن على استعداد وجاهزية لتوجيه ضربات قاصمة وقطع يدها وإعادتها إلى حجمها الحقيقي وإرسالها إلى مكانها الطبيعي في سجون القضاء لنيل جزائها العادل الذي تستحقه".

وأضاف السياغي أن قوات الأمن الخاصة بمأرب ستظل الحارس الأمين على المحافظة إلى جانب بقية زملائهم في الوحدات الأمنية الأخرى، ولن تألوا جهداً في الدفاع عن أمنها واستقرارها وحماية سكانها والوافدين اليها، مؤكداً أن كافة منتسبي القوة تحت رهان داعي الوطن سواءً في حماية وتأمين الجبهة الداخلية أو المشاركة في إسناد زملائهم من منتسبي القوات المسلحة في الجبهة الخارجية.

وأوضح قائد قوات الأمن الخاصة بمأرب لكافة منتسبي القوة في القطاعات والكتائب والنقاط والمواقع الأمنية أن جماعة الحوثي الإرهابية جماعة منسلخة من كل القيم والمبادئ والأخلاق اليمنية، ورغم فرصة السلام التي منحت لها إلا أنه لا يستبعد منهم الغدر ونقض المواثيق كما هو معروف عنها، مشدداً على ضرورة مضاعفة الجهود والاستمرارية في الجاهزية العالية واليقظة التامة لمواجهة أي طارئ.