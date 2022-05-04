العميد السياغي : يطلق تصريحات نارية وقوية حول الأمن الخاص في مأرب و جاهزية العالية في توجيه ضربات قاصمة للمليشيات في حال اقترابها من الجبهه الداخلية قيادة مقاومة أمانة العاصمة صنعاء تعايد أبطال الجيش المرابطين في الصفوف الأمانة تدشين أسبوع المرور العربي بمحافظة مأرب كميات هائلة من الحشيش والقات تحبط تهريبها قوات الأمن السعودية الموت يفجع الوسط الفني السعودي بعد رحيل فنان شهير في اليوم العالمي لحرية الصحافة.. منظمة صدى تدعو لتفعيل آليات أكثر جدوى في حماية الصحفيين اليمنيين شابة مقيمة بالإمارات تعيش مليونيرة لمدة 20 ساعة فقط إثر هجوم حوثي مميت في تعز.. منظمة يمنية تحذر من انهيار وشيك للهدنة وكيل أول وزارة الداخلية يدشن أسبوع المرور العربي عاجل : رئيس هيئة الأركان يوجه قوات الجيش الوطني بالبقاء في حالة جاهزية والاستعداد الكامل للمعركة القادمة
نفذت قيادة مجلس التعبئة والإسناد الشعبي بأمانة العاصمة زيارات ميدانية إلى عدد من جبهات القتال في محافظة مأرب، لمعايدة ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.
وتوجهه وفدان من قيادة المجلس اليوم على رأسهم وكيل أمانة العاصمة عبدالمجيد الجرف ود. عبدالملك القصوص عضو مجلس النواب إلى جبهتي رغوان والبلق جنوب وشمال شرق محافظة مأرب حاملين معهم هدايا عيدية ومبالغ مالية مقدمة من ابناء امانة العاصمة.
والتقى وفدا المجلس بعدد من القيادات العسكرية المرابطة في جبهات القتال وناقشت معهم الاوضاع الميدانية ومعنويات الجنود وسلمت لهم جعالة العيد والمجهودات التي تقدمها حرائر امانة العاصمة.
وتأتي هذه الزيارة العيدية حسب رفيق الضبياني رئيس وحدة الحشد والاسناد في الجلس ضمن انشطته الاسنادية التي لا تتوقف عند حدود الدعم المادي والمعنوي بل تتعداه إلى الاسناد العسكري والتدريبي وحشد المقاتلين.
من جانبهم رحب قادة وأفراد الجيش والمقاومة بأعضاء وقيادة مجلس الإسناد بأمانة العاصمة.
مؤكدين أن مليشيا الحوثي منهارة، وأن الأبطال صامدون حتى استعادة الدولة وانهاء الانقلاب.