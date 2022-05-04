قيادة مقاومة أمانة العاصمة صنعاء تعايد أبطال الجيش المرابطين في الصفوف الأمانة

الأربعاء 04 مايو 2022 الساعة 09 مساءً / مارب برس - خاص

عدد القراءات 431

نفذت قيادة مجلس التعبئة والإسناد الشعبي بأمانة العاصمة زيارات ميدانية إلى عدد من جبهات القتال في محافظة مأرب، لمعايدة ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.

وتوجهه وفدان من قيادة المجلس اليوم على رأسهم وكيل أمانة العاصمة عبدالمجيد الجرف ود. عبدالملك القصوص عضو مجلس النواب إلى جبهتي رغوان والبلق جنوب وشمال شرق محافظة مأرب حاملين معهم هدايا عيدية ومبالغ مالية مقدمة من ابناء امانة العاصمة.

والتقى وفدا المجلس بعدد من القيادات العسكرية المرابطة في جبهات القتال وناقشت معهم الاوضاع الميدانية ومعنويات الجنود وسلمت لهم جعالة العيد والمجهودات التي تقدمها حرائر امانة العاصمة.

وتأتي هذه الزيارة العيدية حسب رفيق الضبياني رئيس وحدة الحشد والاسناد في الجلس ضمن انشطته الاسنادية التي لا تتوقف عند حدود الدعم المادي والمعنوي بل تتعداه إلى الاسناد العسكري والتدريبي وحشد المقاتلين.

من جانبهم رحب قادة وأفراد الجيش والمقاومة بأعضاء وقيادة مجلس الإسناد بأمانة العاصمة.

مؤكدين أن مليشيا الحوثي منهارة، وأن الأبطال صامدون حتى استعادة الدولة وانهاء الانقلاب.