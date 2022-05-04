تدشين أسبوع المرور العربي بمحافظة مأرب

الأربعاء 04 مايو 2022 الساعة 09 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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دشّن مدير عام شرطة محافظة مأرب العميد يحيى علي حُميد ومعه مدير شرطة السير بالمحافظة العقيد غانم مرح، اليوم ، فعاليات أسبوع المرور العربي، والذي يستمر خلال الفترة من 4 حتى 10 مايو الجاري.

وقال العميد يحيى حُميد، إنه وفقاً لتوجيهات نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي – محافظ المحافظة اللواء سلطان بن علي العرادة، ومعالي وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان تم تدشين أسبوع المرور العربي في محافظة مأرب تحت شعار "مرور آمن ومتطور"،.

مشيراً إلى أن هذا التدشين يأتي بالتزامن مع فرحة الشعب اليمني بعيد الفطر المبارك وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي.

وأشاد العميد حُميد بجهود ودور رجال شرطة السير المميز وما يتمتعون به من كفاءة وجاهزية في خدمة المجتمع بالرغم من الكثافة السكانية والازدحام المروري الذي تشهده المحافظة نتيجة استمرار توافد المواطنين من كافة المحافظات اليمنية إلى مأرب بشكل يومي، مضيفا ان كافة الوحدات الأمنية الأخرى تتعاون مع شرطة السير من خلال تقديم كافة الدعم والنزول الميداني والإشراف معهم جنباً إلى جنب.

وأشار إلى الأهمية التي يمثلها أسبوع المرور في توعية المواطن بأهمية الالتزام بالقواعد المرورية ومساعدة رجال المرور في أداء مهامهم، داعياً المواطنين إلى التعاون ومساندة رجال شرطة السير من خلال الالتزام بقواعد وإرشادات وآداب المرور لتنظيم حركة السير والحفاظ على سلامتهم ومركباتهم وحياة وأرواح الآخرين.

من جانبه أكد مدير شرطة السير بمحافظة مأرب العقيد غانم مرح إلى ضرورة الالتزام بالضوابط والتعليمات الارشادية للسلامة لتجنب وقوع الحوادث المرورية،.

مطالباً جميع الجهات المعنية بالمحافظة إلى التعاون مع رجال شرطة السير لإنجاح أسبوع المرور ونشر التوعية المرورية في أوساط المجتمع والمساهمة في الحفاظ على الأرواح وتحسين وتطوير عملهم ونشاطهم على مستوى المحافظة للحد من الحوادث المرورية ونتائجها المخيفة التي تؤدي بحياة الأبرياء.