كميات هائلة من الحشيش والقات تحبط تهريبها قوات الأمن السعودية

الأربعاء 04 مايو 2022 الساعة 08 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 428

أحبطت القوات الأمنية في السعودية محاولات لتهريب كميات كبيرة من المخدرات إلى المملكة.

وصرح المتحدث باسم المديرية العامة لحرس الحدود السعودي العقيد مسفر القريني، بأن المتابعة الأمنية لمحاولات تهريب المخدرات إلى المملكة، أسفرت عن تمكن الدوريات البرية في مناطق جازان ونجران وعسير من إحباط محاولات تهريب (760) كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر، و(45) طناً و(624) كيلوغراماً من نبات القات المخدر. وأكد القريني، بأنه تم القبض على المتورطين في تهريبها وعددهم (61) متهماً، منهم (41) مواطناً و(20) مخالفاً لنظام أمن الحدود، (11) من الجنسية الإثيوبية و(7) من الجنسية اليمنية و(2) من الجنسية الباكستانية،

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.