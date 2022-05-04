الموت يفجع الوسط الفني السعودي بعد رحيل فنان شهير

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توفي الممثل والكاتب والمخرج المسرحي السعودي، جعفر الغريب، يوم الأربعاء، بعد مسيرة فنية امتدت لأكثر من ثلاثة عقود..
ولد الغريب في فبراير 1956 بمحافظة الأحساء في المنطقة الشرقية، وجاءت انطلاقته في مجال التمثيل مع مسلسل (عائلة أبو كلش) للمخرج رضوان عبد الله عام 1988. شارك في أكثر من 80 عملا دراميا تلفزيونيا سعوديا وخليجيا أبرزها مسلسلات (طاش ما طاش) و(عيال صابر) و(أهل الديرة) و(خارطة أم راكان) و(يا تصيب يا تخيب) و(أصعب قرار) و(مجاديف الأمل) و(أيام السراب).
وقدم الغريب عددا من الأفلام منها (بعد الخميس) و(أربعون عاما وليلة) و(صمت الجدران)، إضافة إلى مشاركته في البرنامج التلفزيوني (سلامتك