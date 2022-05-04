في اليوم العالمي لحرية الصحافة.. منظمة صدى تدعو لتفعيل آليات أكثر جدوى في حماية الصحفيين اليمنيين

الأربعاء 04 مايو 2022 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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هنئت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين صدى، الصحفيين والاعلاميين اليمنيين، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق اليوم الثلاثاء 3 مايو 2022م.

وطالبت المنظمة بالإفراج الفوري عن الصحفيين والاعلاميين المختطفين والمعتقلين، داعية جماعة الحوثي الى التوقف الفوري عن استهداف الصحفيين وكل ما يمت إلى حرية الرأي والتعبير بصلة.

كما دعت منظمة صدى مجلس القيادة الرئاسي والحكومة المعترف بها دوليا، الى توفير ضمانات كفيلة بحماية حرية الصحافة والصحفيين والاعلاميين اليمنيين، وتحمل المسؤوليات في ضمان تسهيل ملاحقة مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق الصحفيين. وأضافت في بيان وصل موقع مأرب برس نسخة منه ان الصحفيين اليمنيين وهم يعيشون هذه المناسبة العالمية الخاصة بحرية الصحافة، يشعرون بألم كبير لاستمرار اختطاف جماعة الحوثي، أكثر من ١٠ صحفيين، منهم الصحفيين الأربعة التي أصدرت بحقهم أحكام إعدام غير قانونية ولم تسقطها بعد عنهم.

وأضافت إن المأساة التي يعيشها الصحفي اليمني يجب ان تنتهي، ومعها الوضع المزري لحالة الصحافة الذي يزداد صعوبة وسوءا كلما طالت الحرب في البلاد.

كما رحبت بالمناسبة، بما جاء على لسان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ في دعوته لجميع الأطراف اليمنية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الصحفيين والإعلاميين المحتجزين في جميع أنحاء اليمن وحماية حرية الصحافة وضمان بيئة آمنة ومستقلة وممكنة للعاملين في مجال الإعلام.

كما اهابت بالاعلاميين والصحفيين اليمنيين، ان يكونو أكثر وحدة وتكاتفا وتعاونا في مواجهة الواقع الذي يعيشونه، والذي انعكس سلبا على حياة الصحفيين ومعيشتهم، وعلى الحريات الصحفية أيضا.

ودعت منظمة صدى المناصرين لحرية الصحافة جهات وافراد، لتفعيل آليات أكثر جدوى في حماية الصحفيين اليمنيين، ونشيد بكافة الجهود المبذولة في هذا الاطار، لكنها تظل غير كافية ما لم يكن الأثر ملموسا.