إثر هجوم حوثي مميت في تعز.. منظمة يمنية تحذر من انهيار وشيك للهدنة

الأربعاء 04 مايو 2022 الساعة 05 مساءً / مارب برس - خاص

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دانت منظمة ميون لحقوق الإنسان بشدة الاعتداء الذي نفذته مليشيا الحوثي صباح اليوم بطائرات "درونز" تحمل قذائف متفجرة والذي استهدف إدارة شرطة تعز وشارع عام جوار متنزه مكتظ بالأطفال والنساء بمدينة تعز.

واعتبر بيان صادر عن المنظمة وصل موقع مأرب برس نسخة منه "هذا الهجوم المميت خرقا صارخا للهدنة المعلنة من قبل الأمم المتحدة"،

مشيراً إلى أن هذه الواقعة ليست الأولى في مدينة تعز إذ سبقتها هجمات مماثلة على أحياء سكنية بقذائف الهاون سقط فيها ضحايا مدنيون.

وأضاف: إن جدية جماعة الحوثي في الالتزام بالهدنة المعلنة على المحك بعد سلسلة هجمات واعتداءات على أهداف عسكرية ومدنية منذ بدء سريانها.

وشددت ميون على ضرورة استمرار جهود الأمم المتحدة بحزم مع المليشيات الحوثية، "وتحذير قيادتها من مغبة انهيار وشيك لا تحمد عقباه على الوضع الإنساني في اليمن".