آخر الاخبار

إثر هجوم حوثي مميت في تعز.. منظمة يمنية تحذر من انهيار وشيك للهدنة وكيل أول وزارة الداخلية يدشن أسبوع المرور العربي عاجل : رئيس هيئة الأركان يوجه قوات الجيش الوطني بالبقاء في حالة جاهزية والاستعداد الكامل للمعركة القادمة مفاجئة جديدة لمالك تويتر.. هؤلاء سيدفعون مقابل التغريد! اختراع جديد يجعل مياه البحر صالحة للشرب بضغطة زر دخل في غيبوبة منذ أكثر من 17 عاما.. "الأمير النائم" يثير تفاعلا على مواقع التواصل الإجتماعي جماعة الحوثي تتصدر قائمة المنتهكين لحرية الصحافة والأرقام تكشف حجم الانتهاكات.. «قتل واختطاف واغلاق مؤسسات اعلامية» حماس تصدر بيانا حادا وتحذر إسرائيل من "نار" على خلفية حدث كبير في الاقصى غدا الخميس صدمة في ريال مدريد.. غياب 4 لاعبين عن مباراة السيتي الداخلية تعلن اعتماد آلية جديدة لتوحيد أرقام المركبات بالمحافظات المحررة

إثر هجوم حوثي مميت في تعز.. منظمة يمنية تحذر من انهيار وشيك للهدنة

الأربعاء 04 مايو 2022 الساعة 05 مساءً / مارب برس - خاص
عدد القراءات 85

 

دانت منظمة ميون لحقوق الإنسان بشدة الاعتداء الذي نفذته مليشيا الحوثي صباح اليوم بطائرات "درونز" تحمل قذائف متفجرة والذي استهدف إدارة شرطة تعز وشارع عام جوار متنزه مكتظ بالأطفال والنساء بمدينة تعز.

واعتبر بيان صادر عن المنظمة وصل موقع مأرب برس نسخة منه "هذا الهجوم المميت خرقا صارخا للهدنة المعلنة من قبل الأمم المتحدة"،

مشيراً إلى أن هذه الواقعة ليست الأولى في مدينة تعز إذ سبقتها هجمات مماثلة على أحياء سكنية بقذائف الهاون سقط فيها ضحايا مدنيون.

وأضاف: إن جدية جماعة الحوثي في الالتزام بالهدنة المعلنة على المحك بعد سلسلة هجمات واعتداءات على أهداف عسكرية ومدنية منذ بدء سريانها.

وشددت ميون على ضرورة استمرار جهود الأمم المتحدة بحزم مع المليشيات الحوثية، "وتحذير قيادتها من مغبة انهيار وشيك لا تحمد عقباه على الوضع الإنساني في اليمن".

إقراء أيضاً
بناء ومركز الملك سلمان يختتمان مشروع «سلة اطعام» في اليمن للعام 2022
إذاعة الاتحادية تختتم موسمها الرابع بمشاركة فاعلة وجوائز ب 10 ملايين ريال
منظمة ميون تشيد بفتح طريق حيوي جنوب الحديدة وتطالب بإجراء مماثل من الحوثيين
تكريم الفائزين في مسابقة الفقيد الشيخ سعيد بن سهيل لحفظ القرآن الكريم بمأرب
رابطة أمهات المختطفين تطلق تقريرها الحقوقي السنوي السادس
اختتام مشروعين تدريبيين في مجال سبل العيش لعدد من الأسر النازحة و المحتاجة في مأ
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة مجتمع مدني

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2022 مأرب برس