وكيل أول وزارة الداخلية يدشن أسبوع المرور العربي

الأربعاء 04 مايو 2022 الساعة 05 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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دشن وكيل أول وزارة الداخلية اللواء الركن محمد بن عبود الشريف اليوم بسيئون فعاليات أسبوع المرور العربي الذي يأتي تحت شعار " أسبوع آمن ومتطور ".

وخلال التدشين بحضور مدير عام شرطة وادي حضرموت والصحراء العميد حسن العيدروس ، أشار الوكيل الشريف إلى الدور الحيوي لرجل المرور في السعي لتحقيق سلامة المواطن وتطبيق الالتزام بقواعد السير التي تسهم في الحد من الحوادث المرورية وما ينتج عنها من وفيات و اصابات تصل إلى العاهة المستديمة..

منوها إلى ان رجال الشرطة والمرور يبذلون جهودا في الميدان يتحملون خلاله تقلبات الطقس والخطورة ،ولا يمكن لأحد أن يقدره بثمن أو يعطيه حقه.

وأكد وكيل أول وزارة الداخلية على رفع مستوى الجاهزية وتحمل المسؤولية عند منتسبي الشرطة والأمن وأن يكونو قدوة للمواطن في الالتزام بقواعد السير والتعامل بالأخلاق الحسنة التي تعكس صورة الدولة المدنية الحديثة.

ناقلا تهاني قيادة وزارة الداخلية ممثلة بوزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان بمناسبة عيد الفطر المبارك. وتخلل التدشين كلمات لمدير عام شرطة وادي حضرموت

والصحراء العميد حسن العيدروس ومدير إدارة شرطة السير بوادي حضرموت والصحراء العقيد فايز العامري تطرقت إلى الفعاليات التي يتخللها أسبوع المرور للفترة من 4 - 10 مايو الجاري عبر النزولات التوعوية لتجمعات سيارات الأجرة وتوزيع الملصقات والبوسترات الارشادية لسائقي المركبات والاستفادة من المنتزهات والحدائق خلال أيام العيد في تكثيف التوعية بالسلامة المرورية..

إلى ذلك تفقد الوكيل الشريف ومرافقيه عدد من دوريات شرطة السير بالشوارع والتقاطعات بسيئون التي تقوم بتنظيم حركة المركبات خلال أيام العيد إلى جانب نشر التوعية الإرشادية لمرتادي الطريق للحفاظ على الأرواح والممتلكات.